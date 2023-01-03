Эстония пристраивает "своих" украинских беженцев на передержку в Финляндию. Для чего это делают

Алар Карис как водится, обвинил во всех грехах Россию и выразил уверенность, что Эстония продолжит поддерживать Украину Фото: EAST NEWS

Несколько загадочным оказалось новогоднее обращение президента Эстонии Алара Кариса к своим согражданам. Нет, он, как водится, обвинил во всех грехах Россию и выразил уверенность, что Эстония продолжит поддерживать Украину, высылая Киеву шерстяные носки и передвижные бани: " Пусть у нашего правительства и гражданского общества хватит сил продолжать оказывать эту поддержку и в новом году, потому что зло уходит не сразу, а очень медленно". Какое зло, откуда уходит и куда, и почему очень медленно?

Рискну предположить, что не очень прозрачный намек в данном пассаже относится к украинским беженцам, осевшим в Эстонии. Потому что Таллин сейчас ведет переговоры с Хельсинки, желая поделиться с соседями частью беженцев с Украины. И финны вроде бы не против, вот только готовы принимать на своей земле примерно от 50 до 100 человек в неделю. В час по чайной ложке. Даже по максимуму за год Эстония сможет переправить в Финляндию при такой скорости чуть более 5 тысяч человек. А что Эстонии делать с остальными. Ситуация ведь аховая.

Судите сами – сначала в Эстонию прибыли 120 тысяч украинских беженцев, но многие рассматривали прибалтийскую республику в качестве транзитной зоны, и в результате в стране остались немногим более 65 тысяч. На миллион 300 тысяч своего населения цифра весьма приличная. А вот в соседней Финляндии, где население превышает 5,5 млн человек столуются всего менее 50 тысяч украинцев. Так ведь мало того, что население в разы отличается, еще и экономическая ситуация в странах, мягко говоря, неодинакова. В Финляндии лишних денег нет, но в Эстонии их нет не только лишних.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в республике "уже нет мест для размещения новых беженцев с Украины", а кроме того, "они получают доступ к системе пособий и этим оказывают конкретное влияние на эстонских налогоплательщиков". Такое влияние, что в стране правительство готовит введение электронных продуктовых карточек для малоимущих слоев населения. Правда, и тут бедность вылезает из каждой эстонской прорехи - сумма помощи этим категориям от правительства не превысит 30 евро за квартал. По 10 евро в месяц. На такое пособие впору и ноги протянуть.

Впрочем, главная тревога правительства Эстонии лежит совсем в иной плоскости: не в экономической, а в гуманитарной. Десятки тысяч украинских беженцев являются большим риском для роста русскоязычной общины в Эстонии. Что вполне логично, если учесть, что украинцы совершенно не говорят по-эстонски (максимум, "здравствуйте, спасибо, до свидания"), а местные слабо могут в украинскую мову. Что тогда им остается? Правильно, великий и могучий, который прекрасно знают обе стороны.

- Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, где не говорят по-эстонски, - призналась Каллас. - Именно такой курс мы взяли с самого начала.

Она даже призвала беженцев учить эстонский, но призыв, мягко говоря, слабо подействовал. И это, наверное, главная причина, почему правительство Эстонии хочет сбагрить русскоязычных украинских беженцев и переправить их в Финляндию, где им волей-неволей придется учить финский. Ну и экономический профит, естественно.

И теперь украинцам, которые не успели (смогли/сумели) выучить эстонский, придется учить финский. Главное, чтобы не получилось, как в Латвии, где вдруг (спустя 10 месяцев - !) выяснилось, что у украинских детей в местных школах, где их учат на латышском языке, очень низкая успеваемость. Оказывается, они не знают латышского! В результате во многих школах решили отказаться от традиционных оценок и заняться обучением их местному языку. Но тут обнаружилась еще одна засада – как выяснилось, латышским владеют в недостаточном объеме еще и многие педагоги. В прошлом году за такое незнание госязыка в Латвии оштрафовали 166 педагогов, а в дошкольных учреждениях, по сведениям Отдела языкового контроля (Центр государственного языка – подведомственное Минюсту Латвии госучреждение) доля таких нарушителей-"незнаек" доходит до 30% от всего персонала.

Право слово, всех этих проблем можно было бы избежать, если бы не гонения на русский язык, порожденный русофобией всех этих действующих лиц. Тогда бы и никаких беженцев с Украины, по большому счету, не было вообще.

Но по-простому и скучному жить без проблем они не захотели.