Принц Гарри вновь спровоцировал скандал

Принц и его жена, по всей видимости, совсем не против заработать, выставив семейное грязное белье на всеобщее обозрение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семейство герцогов Сассекских продолжает нагнетать интригу вокруг автобиографической книги принца Гарри, которая появится в продаже 10 января.

И вот внук королевы Елизаветы II дал сразу два интервью. Оба увидят свет в один день - 8 января, обещая быть скандальными, что должно неплохо подогреть интерес к автобиографии принца.

Известно, что в беседе с Андерсоном Купером, ведущим CBS News, принц Гарри заявил «меня предали». Кто, когда и зачем – пока не уточняется.

А вот из анонса интервью телеканалу ITV следует что «они не проявили абсолютно никакой готовности к примирению». Кто именно «они» – тоже не уточняется, но наверняка речь идет о старших членах британской королевской семьи.

Исходя из интереса публики к персонам принца Гарри и его супруги Меган Маркл, эксперты пророчат автобиографической книге «Запасной» головокружительный успех, а потенциальные читатели жаждут раскрытия страшных королевских тайн.

Ну а сам принц и его жена, по всей видимости, совсем не против заработать, выставив семейное грязное белье на всеобщее обозрение.