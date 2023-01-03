ПВО из солений и прочие "подвиги": Зеленского обвинили в имитации украинских побед перед Западом

Зеленский прекрасно понимает, что на Западе существует опасность "усталости от Украины" Фото: REUTERS

Журналист Марк Галеотти в статье для газеты The Times предсказал, что в наступившем 2023-м Владимир Зеленский займется имитацией украинских побед перед Западом.

- Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году на Западе существует опасность "усталости от Украины". Поэтому в новом году администрация украинского лидера возобновит кампанию по развеиванию этой усталости. Зеленский сосредоточится на повышении ставок, изображая Украину как главного борца в экзистенциальном бою за цивилизацию, - написал колумнист газеты в своей колонке. - Зеленский продолжит имитировать военные успехи в боевых действиях для создания позитивной картинки для Запада, чтобы не потерять финансовую поддержку.

А поскольку Запад ждет, что его "инвестиции" в режим Зеленского в той или иной форме должны вернуться с отдачей, то, по мнению Галеотти, президенту Украины "придется продолжать демонстрировать своим покровителям, что возврат этих инвестиций возможен за счет продолжающегося успеха на поле боя".

Трудно отказать западному журналисту в здравомыслии, вот только Нострадамус из Марка, мягко говоря, никакой. Поскольку описываемое им – это не будущее, а уже настоящее. Не прогноз, а диагноз. И это прекрасно доказывает то же новогоднее обращение Зеленского. Выстроенное эмоционально, в лучших традициях шоу-бизнеса, с психологическим расчетом, оно было бы безукоризненным, если бы Зеленский не лгал чуть ли не в каждом своем слове.

Просто поразительно, что для иллюстрации российских ударов по мирным жителям Украины команда, работающая на Зеленского, выбрала эпизоды уничтожения Украины и украинцев самими же ВСУ: многоэтажку в Киеве, в которую прилетела украинская ракета ПВО, обстрелы весной Харькова, уничтожение "Мрии", которую сожгли в Гостомеле сами ВСУшники, удар украинской ракетой по ж\д вокзалу в Краматорске, провокацию со взрывом драмтетара в Мариуполе и т.д., и т.д.

Все, что Зеленский преподносил публике в качестве преступлений русских "варваров", действительно было преступлениями, вот только совершали их украинские военные, что неопровержимо доказывается уликами и фактами, как и пресловутый удар по СИЗО в Еленовке, где содержались военнопленные, в том числе, и из запрещенного в России полка "Азов". По хотя бы той причине, что у ВС РФ нет на вооружении систем РСЗО "Хаймарс", из которых и был нанесен ракетный удар по СИЗО. И в каждом таком случае остались доказательства.

Что же касается подвигов самих украинцев в борьбе со "страной-ахрессором", то здесь Зеленский не смог пройти мимо придуманной фейковой бабы, якобы сбившей беспилотный аппарат банкой с солеными помидорами. Эта домохозяйка уже стала таким же мемом, как и пьяный дедок, "застреливший" со своего балкона из охотничьего ружья российский Су-34, но Зеленский про "подвиг с банкой" говорил весьма серьезно, даже ни разу не улыбнувшись. Прозвучали в его обращении и слова, что Украина и защищает весь мир и цивилизацию, и кормит мир.

Так что Зеленский уже вовсю торгует Украиной, как заезжий коммивояжер, вовсю рекламируя свой потрепанный и сильно подержанный товар. Тут вам и защита мира, и попытки выдать все, что угодно, за потрясающие военные успехи, чтобы не лишиться военной и финансовой помощи. И выполнить главную задачу, поставленную перед ним.

Ее, кстати, в очередной раз с предельной циничной откровенностью сформулировал американский сенатор Линдси Грэм: "С нашей поддержкой и нашими деньгами Украина будет бороться с Россией до последнего человека!" То есть в переводе на человеческий язык, до последнего украинца. Заметьте, не нами сказано.

И когда дело дойдет до этого, то окажется, что Зеленский, Шмыгаль, Ермак и даже Кулеба с Порошенко, не говоря уже о Климкине, никакие не украинцы.

Зеленский будет устраивать шоу, точно так же, как он устраивал и до сего дня. Потому что, вне зависимости от желания публики, оно нужно продюсерам. Им нужны, если не настоящие победы, то хотя бы имитации успехов. А имитатор из Зеленского известный. Хоть у Эрдогана спросите, хоть у рояля.