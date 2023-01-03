Первоначальный взнос — не менее 10%. Это очень льготное условие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На присоединенных территориях заработает специальная ипотечная программа — по ставке не выше 2%. Кредит можно взять на покупку и строительство жилья. Постановление об условиях программы подписал премьер Михаил Мишустин, об этом во вторник 3 января сообщила пресс-служба правительства.

О том, что такая программа будет, стало известно в середине декабря. Ее запуск анонсировал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам — тогда же, когда сообщил о продлении льготной ипотеки на новостройки и расширении семейной ипотеки в 2023 году.

Теперь можно говорить более конкретно о других условиях специальной льготной ипотеки для жителей присоединенных территорий, кроме ставки в 2% годовых. Они такие.

-Первоначальный взнос — не менее 10%. Это очень льготное условие. По другим ипотечным программам с господдержкой (на новостройки, семейная ипотека) — не меньше 15%.

-Максимальный размер льготного кредита — 6 млн рублей. Условие стандартное. Так и в льготной программе на новостройки и семейной ипотеке для всех регионов, кроме Москвы, Московской области, Санкт- Петербурга и Ленинградской области (для столиц с областями в силу более высоких цен на недвижимость действует другой «потолок» - до 12 млн рублей).

-Купить или построить себе жилье надо на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

До ставки в 2% до сих пор государство субсидировало у нас только одну ипотечную программу - «Дальневосточную ипотеку». По ней можно купить или построить жилье в пределах Дальневосточного федерального округа. Но нужно еще и принадлежать к определенной категории граждан, которых власти особо хотят поддержать: получатели «дальневосточного гектара», молодые семьи и т. п.

Напомним, что действующие до сих пор на всей территории России наиболее массовые льготные ипотечные программы с 1 января 2023 года видоизменяются. По льготной программе на новостройки ставка повышается с 7 до 8%. А семейная ипотека расширяется на семьи, где есть любые два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Их даты рождения не имеют значения. Раньше надо было, чтобы хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года.