«Квартирник НТВ у Маргулиса». Специальный выпуск

Зрители тепло принимали артистов, аплодировали им и подпевали композициям, а те в свою очередь привезли новогодние подарки для врачей и бойцов

6 января в 23.00 телеканал НТВ представляет специальный выпуск «Квартирника НТВ у Маргулиса», посвящённый Новому году и Рождеству.

Программа была снята во втором филиале Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского, где проходят лечение и реабилитацию российские военнослужащие. В съёмках приняли участие: певица Юта, Сергей Галанин и группа «СерьГа», группа «Земляне» и Виталий Гогунский.

Сергей Галанин и группа «СерьГа» исполнили композиции «Я бурый медведь», радостно было встречено произведение группы «Земляне» «Трава у дома», Виталий Гогунский представил свою версию произведения «Течёт река Волга», а певица Юта сыграла полюбившийся всем хит «Жили-были». Зрители тепло принимали артистов, аплодировали им и подпевали композициям, а те в свою очередь привезли новогодние подарки для врачей и бойцов.