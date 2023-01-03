54-летняя Светлана Бондарчук сразила фигурой в бикини на пляже Таиланда

Светлана Бондарчук. Фото: соцсети.

Светлана Бондарчук отметила Новый год в Таиланде. Модель и телеведущая улетела в теплые края вместе с мужем Сергеем Харченко Какой именно курорт они выбрали для отдыха, Светлана не уточнила. Однако внимательные подписчики узнали в окружающих пейзажах остров Самуи. В один из дней отпуска Светлана устроила фотосессию на пляже и похвасталась в соцсетях стройной фигурой в купальнике.

На фото Бондарчук позирует на фоне моря в ярко-желтом бикини и солнцезащитных очках. «Просто так», - подписала она эффектный кадр. Подписчики восхитились ее безупречной фигурой и написали Светлане в комментариях множество комплиментов. «Нимфа!» — первым отозвался историк моды Александр Васильев. «Ну просто огонь! Вы в прекрасной форме», «Вот это повороты», «Светлана! Исполнения самого сокровенного в новом году! Вы лучик солнца!», «Светлана, 1000 комплиментов, вы классная, я вас обожаю и очень завидую тем, кто знает вас», - пишут фолловеры.

Светлана Бондарчук отметила Новый год в Таиланде. Фото: соцсети.

В новогоднюю ночь экс-супруга режиссера поделилась снимками и видео праздника. Светлана с мужем и друзьями встретила 2023 год прямо на пляже. В отеле, где она остановилась, устроили веселую вечеринку с музыкой, напитками, угощением и фейерверком. По такому случаю Бондарчук нарядилась в красивое платье и украсила волосы цветами.

Судя по всему, автором всех отпускных снимков Светланы стал ее муж Сергей Харченко. Влюбленные поженились в 2020 году. Мужчина на несколько лет младше теледивы, но супругов это не смущает.

Светлана и Сергей познакомились на вечеринке у общего знакомого. Харченко подошел к телеведущей и попросил ее номер телефона. Светлана не спешила вновь выходить замуж после того, как пережила болезненный развод с Федором Бондарчуком.

Подписчики модели узнали в окружающих пейзажах остров Самуи. Фото: соцсети.

Второй муж телеведущей – музыкант. Долгое время СМИ называли его дизайнером и владельцем рекламного агентства, однако сама Светлана недавно развеяла этот миф.

- Не знаю, откуда это пошло – на самом деле он музыкант и композитор. Он всегда занимался музыкой. Писал для кино и сериалов, - рассказала она в соцсетях.

Напомним, Федор Бондарчук расстался со Светланой после 25 лет брака. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради детей – сына Сергея и дочери Варвары. Дочь пары родилась с особенностями развития и нуждается в поддержке и уходе. Светлана – уже бабушка: сын Сергей подарил ей двух внучек.

Хотя Светлана ранее уверяла, что пережила развод с Федором спокойно, недавно она призналась, что это не так. Бондарчук рассказала, что долго приходила в себя и первое время даже боялась выходить на улицу.

«Мне было сложно, я не могла на улицу выйти. Мне было сложно, потому что меня преследовала желтая пресса, и оно все там искаженно было. И даже если ты не читаешь, то это может читать твоя мама, твой бывший муж. Это какой-то сюр… Ты не принадлежишь себе, за тебя домысливают. Это ужасно было, я год боялась выйти на улицу. Было дискомфортно», - рассказала модель.