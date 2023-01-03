Коляна из «Реальных пацанов» втянули в грандиозный скандал из-за слов об Украине

Актер попросил поклонников помочь найти своего двойника-провокатора. Но зачем ему это, не объяснил Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последствия новогоднего корпоратива в Дубае, где оскандалились сразу несколько наших артистов, а Валерий Меладзе из-за поддержки Украины теперь и вовсе рискует лишиться карьеры, накрыли даже тех, кто с самого начала не имел к пьяной вечеринке никакого отношения. Так, например, звезде «Реальных пацанов» Николаю Наумову ни за что, ни про что пришлось отбиваться от сетевых хейтеров.

Оказалось, всё дело в видеоролике с Олегом Газмановым. Там, напомним, к «есаулу» прямо во время выступления пристали двое мужчин, судя по всему, украинцы. Распускали руки, задавали провокационные вопросы, требуя высказаться по поводу спецоперации на Украине. Одного из парней пользователи соцсетей сходу приняли за Коляна из «Реальных пацанов» - уж больно оказался похож.

Оказалось, всё дело в видеоролике с Олегом Газмановым Фото: скриншот видео

«Наумов - предатель, топит за украинских националистов», «Снять его с эфиров!», «А почему Наумова до сих пор не отменили за провокацию Олега Газманова?», - возмутились в Телеграм-каналах. Дошла волна и до самого Коляна.

- Россияне, родненькие, всем привет из солнечного Дубая! - записал актер видеообращение на фоне высоких сугробов и в куртке с российским гербом. А кроме того, в отличие от дубайского «героя», щеки артиста оказались покрыты густой щетиной. - Желаю всем побольше радости и крепкого здоровья. А всем нашим пацанам, которые сейчас на Украине, желаю как можно скорее вернуться домой с победой. Работайте, братья!

Кроме того, в своих соцсетях актер попросил поклонников помочь найти своего двойника-провокатора. Но зачем ему это, не объяснил.

Кстати, сам Олег Газманов вместе с женой Мариной спешно покинули Дубай после скандала.