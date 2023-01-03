Что на самом деле произошло в Макеевке. Первые выводы из трагедии с российскими мобилизованными

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки Фото: REUTERS

Что нужно знать о ЧП с гибелью десятков бойцов в новогоднюю ночь - отвечает полковник, военный обозреватель «КП» Виктор Баранец

1. Что произошло в Макеевке?

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) российских военных в районе Макеевки (ДНР). Минобороны говорит о 63 погибших. Обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по ПВД было выпущено шесть ракет, две из них удалось сбить средствами ПВО.

2. Как реагировало Минобороны?

По неофициальной информации источников в военном ведомстве РФ, уже через 10 минут после трагедии (она случилась в 00-01 1 января) командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин по закрытой связи проинформировал министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он, в свою очередь, известил о ЧП Президента России. Владимир Путин приказал немедленно приступить к расследованию причин трагедии. В Макеевку была направлена комиссия Минобороны во главе (по данным источника) «с очень большим военачальником», - его фамилия пока не разглашается.

3. Как реагируют регионы, откуда погибшие мобилизованные?

Основная масса погибших мобилизованных – из разных регионов, в том числе из Самарской области. Губернаторы уже 1 января создали комиссии из членов местных правительств. Они уже занимаются организацией похорон погибших и определяют средства материальной помощи их семьям.

По местному телевидению и радио, в газетах и соцсетях тысячи людей высказывают соболезнования семьям погибших. Работа с семьями погибших уже началась.

В соцсетях появилось объявление о сборе помощи «нашим самарским парням, тем, кто попал под обстрел в Макеевке, но остался жив». Штаб специальной военной операции направил в Макеевку большую партию зимнего обмундирования и медикаментов. Все раненые переправлены в полевые госпиталя и окружной военный госпиталь в Ростове.

4. Как эту трагедию раскручивают украинские блогеры и вражеская пропаганда?

Как и следовало ожидать, украинские соцсети и другие СМИ радостно торжествуют. Раздуваются слухи о количестве погибших.

Уже делаются прогнозы, что «могучий удар по москалям поставит Москву на колени и приблизит перемогу». Есть среди украинских блогеров и известные провокаторы типа Шария, который обратился к женам, матерям и детям погибших с просьбой сообщать ему их персональные данные. А это по российским законам расценивается как уголовное преступление. Мало того, что на человеческом горе пытается сделать «хайп». Так еще большой вопрос - куда потом пойдут собранные персональные данные российских солдат? Украинским спецслужбам? Или сразу американским?

5. Как такое стало возможным?

Тут несколько главных причин. По предварительным данным (полную картину сможет рассказать только следствие) руководство полка мобилизованных могло безответственно отнестись к выбору пункта временной дислокации личного состава - люди были размещены в здании профтехучилища (ПТУ).

Кроме того, несмотря на неднократные требования командиров к подчиненным не пользоваться мобильными телефонами, это, опять же по предварительным данным, было проигнорировано. В новогоднюю ночь многие бойцы стали звонить родным. Некоторые спецы по мобильной связи считают, что это вполне могло стать «серьезным демаскирующим фактором». Украинские средства радиоэлектронной борьбы (как и космическая разведка США) могли запросто засечь место повышенной «телефонной активности»).

Кроме того, нельзя исключать, что в Макеевке работала украинская агентура, которая и дала наводку своим штабам на здание ПТУ.

6. Какие нужно сделать выводы участникам СВО?

Главный вывод – постоянно помнить, что на фронте малейшее нарушение боевых или дисциплинарных уставов карается жестко. Не зря же мудрые командиры с давних времен говорят, что каждая строчка таких уставов написана кровью. А безалаберное отношение к приказам часто заканчивается горем.

Некоторые жители Макеевки, ставшие свидетелями трагедии, по-своему обсуждают ее причины. Некоторые оставшиеся в живых мобилизованные считают, что ответственность лежит на командире полка полковнике Романе Еникееве. Другие с ними категорически не согласны: вина полковника только в том, что он выполнял указания вышестоящего начальства и не смог добиться расселения вверенной ему части в соответствии с реалиями фронта.

По мнению советника главы ДНР Ростислава Антонова, речь идёт просто о здравом смысле и изменении подходов для снижения риска поражения наших бойцов: «Нужно рассредотачиваться, нужно размещать их в укрытиях, нужно размещать их отдельно от техники и от собственно боекомплекта. Это какие-то достаточно очевидные вещи, которые почему-то оказываются неочевидными при принятии тех или иных решений.

Кроме этого, видимо, пора оставить иллюзии, что противник не дотянется до мест размещения мобилизованных, да и вообще любых частей, если они стоят в прямой зоне поражения».

7. Что еще надо предпринять, чтобы подобная трагедия не повторилась?

Надо навести жесточайший порядок с мобильными телефонами, - в боевых условиях они становятся предателями их владельцев и тех, кто находится рядом с ними. И это приводит к жертвам. Командиры обязаны не допускать большой скученности личного состава и боевой техники даже в местах временной дислокации. Независимо от того, где находится подразделение – на передке или в тылу, должны строжайшим образом соблюдаться меры маскировки. А потеря бдительности неизбежно приводит к беде. В местах расположения войск и в прифронтовой полосе должна активно работать военная контрразведка, вычищая украинскую агентуру и наводчиков врага. ЧП в Макеевке (да и не только в ней) требует извлечь и еще один урок – значительно усилить противовоздушную и противоракетную оборону. Минобороны и Генштаб обязаны выдать войскам приказы и директивы, выполнение которых исключало бы повторение макеевской трагедии.