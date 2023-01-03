Поляки запанували и прогнули Украину

В МИД Польши сообщили, что Рада удалила пост о Бандере в Twitter после предупреждения Моравецкого Фото: REUTERS

Первого января в день рождения Степана Бандеры, идола современных украинцев во власти, Верховная рада разместила в Твиттер (соцсеть заблокирована в РФ) поздравление по случаю 114-й годовщины рождения лидера украинских националистов, несколько цитат этого "кошкодава" и фотографией Главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Степана Бандеры.

Запад постарался не заметить этой явной провокации, но удалось сделать это не всем. Акцией украинского парламента, глорифицирующего этого (и других) пособника нацистов и коллаборанта, который никогда не был гражданином Украины, возмутились в трех странах – в Польше, Израиле и России. Удивительно, конечно, что Польша и Россия оказались тут в одной лодке, учитывая традиционную русофобию Варшавы. Но в нашей стране палачи-садисты, к какому бы народу они ни принадлежали, никогда не были в чести, а для поляков Бандера настоящий палач именно их народа, равно как и для израильтян – идейный вдохновитель массового геноцида евреев.

В Варшаве даже разгорелся настоящий скандал по этому поводу. Премьеру Польши Матеушу Моравецкому пришлось даже пережить несколько очень неприятных минут, когда на первой в этом году пресс-конференции его буквально начали терзать журналисты, задавая вопросы о том, как правительство Польши относится к такому шагу парламента Украины.

- Здесь нет никаких нюансов. Если Верховная Рада вспомнила эту фигуру, которая была идеологом тех страшных украинских преступлений военных времён, то ни в малейшей степени мы не можем согласиться на какой-либо "льготный тариф" по отношению к тем, кто отказывается признать, что этот ужасный геноцид был невообразим, и совершить полное искупление, полное признание вины, - ответил Моравецкий и пообещал. - В следующем разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем я очень и очень чётко об этом скажу.

И, похоже, сдержал свое слово, да еще в кратчайшие сроки. Пресс-конференция была 2-го января, а на следующей день, 3-го из Твиттер-аккаунта Верховной рады Украины злосчастный пост неожиданно испарился в неизвестном направлении. При этом, как информируют украинские СМИ, телефонный разговор между украинским и польским премьерами состоялся, хотя детали переговоров не приводятся.

Однако, факт есть факт, прославляющий Бандеру пост Верховной рады исчез, да еще вместе с фотографией Залужного под портретом. И это при том, что именно Бандера является главным героем нынешней Украины. получается, весь "козачий" гонор и все их "лыцарские традиции" мигом слетают при первом же столкновении с настоящим "польским панством". Генетическую память, выкрованную на протяжении веков, как говорится, никто не отменял. Поляки – это для украинцев не какая-нибудь "ливерная колбаса", даже не обиженная.

И это лишний раз доказывает, что помыкать украинцы могут только теми, кто сам готов им повиноваться. После этого "панувания" поляков и свержения Бандеры с пьедестала за один день в возвращение Польшей земель Западной Украины в число своих территорий верится даже больше, чем после докладов глав самых информированных спецслужб.