Белочка и кукуруза. Названы самые вирусные Интернет-видео 2022 года

Кто из нас не любит кукурузу? Казалось бы, нет ничего необычного в том, чтобы наслаждаться сочным початком, даже снимая это незатейливое действо на камеру. Фото: www.youtube.com

Предсказать популярность, равную количеству просмотров в Интернете, любого видео – невозможно. Самый банальный сюжет может мгновенно стать вирусным и собрать невероятно большое количество лайков, дислайков и комментариев.

В ушедшем 2022-м году Всемирную паутину покорили самые разные видео.

Вот, например, всего лишь белочка, которая ест орешки. Милые видео собрали в общей сложности почти 228 млн. просмотров за год. При этом белка не говорит, не поет песен, да и орехи самые обычные, но народу прожорливый зверек очень понравился…

Кто из нас не любит кукурузу? Казалось бы, нет ничего необычного в том, чтобы наслаждаться сочным початком, даже снимая это незатейливое действо на камеру. Но вот один малолетний любитель кукурузы теперь известен во всем мире: видео с его участием стало вирусным. Всего лишь за 4 месяца оно набрало более 30 млн. просмотров.

Не особо неизвестная до недавнего времени певица Розалия в Интернете прославилась сразу по двум поводам. Во-первых, она записала и выложила в Сеть свою песню. Во-вторых, решила научить своих поклонников как правильно этот клип смотреть. Для этого Розалия записала отдельный ролик со своим «убийственным взглядом». Результат – 160 млн. просмотров.