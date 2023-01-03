Геннадий Зюганов о предстоящей встрече с Владимиром Путиным: Надо сверить часы

Геннадий Зюганов заявил, что ему надо "сверить часы" с Владимиром Путиным Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Андреевич, с наступившим вас Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым!

- И тебя тоже.

- Дай Бог здоровья!

- И вам тоже. Говорят, холодно будет.

- Домашним всем успехов!

- Вы своим - тоже. Новогодние СМИ обсуждают новость - ваше заявление о том, что ожидается встреча с Президентом России - руководства Думы и глав думских фракций. Это вам из Кремля позвонили? По секрету, может, скажете? Или у вас же есть мобильник Владимира Путина…

- Дело, Саш, не в секрете. Дело в том, что сложилась традиция, она подтверждается каждый год. Обычно собираемся, подводим итоги года, определяем ключевые задачи. Впереди у президента - Послание Федеральному собранию, надо сверить часы, определить ключевые позиции.

- Это хорошая традиция и ее надо поддерживать.

- А, тем более, - 2023-й, уже в этом году начнется предвыборная гонка, связанная с президентскими выборами. А тут у нас еще впереди выборы мэров городов, два десятка регионов – в общем, вполне закономерные вещи.

- А ещё какие вопросы собираетесь обсудить?

- Поздравляя коллег, друзей, наш народ с Новым годом, я озвучивал три пожелания.

Прежде всего - это пожелание мира и Победы.

Но побеждать могут только люди здоровые, крепкие, уверенные, способные, хорошо образованные. Поэтому, здоровья всем.

А Победу надо одержать к 9 мая, потому что затягивание конфликта чревато тем, что США и их союзники в Европе накачивают эту нацистско-фашистскую шайку самыми современными видами оружия.

Поэтому сейчас надо максимально отмобилизовать все необходимое и выполнить те две задачи, которые президент ставил в феврале 2022-го, перед началом военной спецоперации – это денацификация и демилитаризация Украины.

- А я ещё подумал, что у вас же есть мобильный телефон… может, позвонили Путину? Договорились обо всем.

- Дело не в мобильном. У меня есть и президентская связь, и кремлевская первая, и вторая, и мобильные… С Рождеством поздравим – еще впереди есть время.

- А, может, пустите как-нибудь к вашему командному пульту?

- Заходи, дам тебе за трубку подержаться (смеётся)

- Да ладно, у меня с Кремлем - своя связь.