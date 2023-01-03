Зеленский и Нетаньяху не удовлетворили друг друга. Переговоры двух лидеров закончились крахом

Перед Новым годом состоялись телефонные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху. Фото: REUTERS

Перед Новым годом состоялись телефонные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху. И тому, и другому требовалось от собеседника что-то важное и нестандартное.

Нетаньяху, например, рассчитывал, что Украина проголосует против антиизраильской резолюции, которую принимала Генассамблея ООН по поводу статуса палестинских территорий. Весьма трудная задача, если учесть, что из почти ста голосований по подобным резолюциям Украина ни разу не вставала на сторону Израиля. Чаще всего голосовала против, но случалось и воздерживаться.

Зеленскому от Иерусалима требовались поставки ПВО, в частности, системы "Железный купол". Ее Киев выканючивает уже не первый год, но после 24-го февраля просьбы о поставке (даже не о продаже, поскольку у Киева нет на "Железный купол" денег) стали навязчивой "идеей фикс", примерно, как для Гитлера мечты о "вундерваффе". Экспертные заключения, что эта система ПВО будет бесполезной для Киева, отметались одно за другим.

- Хочу! – кричал Зеленский и сучил ножками.

В общем, с таких исходных позиций стороны стартовали. Зеленский был явно в проигрышном положении, потому что Нетаньяху – это тот еще зверь, ему палец в рот ни один из пикейных жилетов не положил бы (даже если бы Беньямин согласился на это, в чем есть сильное сомнение). Нетаньяху руководил страной, когда Зеленский пешком еще под рояль ходил. Еще и по той причине, что голосование было назначено на конкретную дату, а помощь ПВО – это такой вопрос, который с кондачка не решается. Вон гражданин и мистер Байден пообещал "Пэтриот" Киеву, а теперь выясняется, что впереди еще целых 50 недель обучения украинцев работе и ремонту комплексов. И только после этого американский ЗРПК отправится в Незалежную, чтобы встать на боевое дежурство. Если, конечно, будет, где вставать и куда вставлять эти ракеты.

В общем, Нетаньяху обещал подумать и обсудить проблемы Зеленского когда-нибудь попозже, в будущем. Явно рассчитывая на удовлетворение своей просьбы намекая на это. Но Зеленский не стал ничего обещать, а в результате постпред Украины при ООН просто не стал голосовать. Никак.

- Зеленский решил, что мы не будем присутствовать на голосовании, чтобы дать шанс отношениям с Нетаньяху, - заявил изданию Axios, подготовившему материал по итогам первых переговоров, анонимный украинский чиновник, который подвел итоги разговора кратким резюме. - Два лидера не были удовлетворены и не получили то, что хотели.

Трудно такой шаг называть "сохранением шанса отношений", еще труднее считать его таковым.

Самое интересное случилось позже. После этих телефонных переговоров Зеленского с действующим премьер-министром Израиля новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил, что "Израиль на высшем уровне возобновил прямые контакты c РФ и намерен меньше говорить публично об украинско-российском вопросе".

- В вопросе Россия-Украина мы будем делать одно точно - меньше говорить публично, - заявил Коэн, но публично же подчеркнул, что "значительная гуманитарная помощь Украине" будет продолжена, а вот на все вопросы о поставках вооружений Киеву отвечать отказался.

Понятно, что Израиль в этом вопросе сдерживают отношения с Ираном, но, похоже, даже без этого Нетаньяху сделал вывод о том, кто из переговорщиков является приоритетом. По крайней мере из противоборствующих сторон. Тем более, что Путина Нетаньяху знает очень давно, и на своем опыте убедился, что у Путина трудно получить обещание, но если уж президент России дал слово, то сделает все, чтобы его сдержать. А с Зеленским, по всей видимости, такой уверенности нет. Что, кстати, он и доказал своим поведением.

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