Помолодевшая Яковлева, лохматый Хрусталёв и стриженный под "горшок" Ургант: звёзд изменились до неузнаваемости в новогодних проектах

Елена Яковлева в проекте "Чебурашка". Кадр из фильма.

Наступивший 2023-й, несмотря ни на что, выдался богатым на праздничные премьеры. Половина шоу-бизнеса разъехалась - ну и ладно, зато дорогу дали молодым и незаслуженно забытым звёздам "нулевых". Заморское кино под запретом - а мы своё сняли, ничуть не хуже и даже роднее, понятнее русскому зрителю.

Так, например, комедия "Чебурашка" буквально разнесла кинозалы. Ремейк советской сказки с Еленой Яковлевой, Федором Добронравовым и Сергеем Гармашем в главных ролях установил абсолютный рекорд по сборам среди отечественных новогодних фильмов: более 545 млн (!) рублей за 1-2 января. А еще - тысячи восторженных комментариев в соцсетях, целые ветки в которых посвящены работе гримёров и костюмеров. Особенно постарались они в преображении Елены Яковлевой: 61-летняя актриса помолодела на полтора десятка лет и стала ну очень стильной дамочкой - браво!

Елена Яковлева в проекте "Чебурашка". Кадр из фильма.

Потрудились работники закулисья над героями и двух других нашумевших проектов - пародийной комедии от ТНТ "СамоИрония судьбы" и телеспектакля "Происшествие в стране Мульти-Пульти" от онлайн-кинотеатра Kion. Однако, в первом случае фильм с участием Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова вызвал гнев поклонников Эльдара Рязанова задолго до премьеры, и часть зрителей из предубеждения отказалась смотреть проект. А зря: кроме одиозных поп-звёзд, в нем засветились десятки артистов, и каждому из них авторы подобрали свой необычный образ.

А вот с "Мульти-Пульти" и вовсе вышел конфуз: фильм с участием Ивана Урганта, Ксении Раппопорт, Алексея Серебрякова, Александра Петрова, Данилы Козловского, Екатерины Варнавы и других знаменитостей "прожил" на платформе кинотеатра всего несколько часов и был удален ещё до боя курантов. Говорили, что всему виной Ургант - мол, его категорически не согласны видеть на экранах, даже если это не ТВ, а мобильный телефон. Но никаких объяснений от Kion так и не поступило. Обидно: над экранизацией советской аудиосказки работали явно с большой фантазией и трепетом к эстетике восьмидесятых. Впрочем, теперь проект доступен на популярном видеохостинге совершенно бесплатно.

Марина Федункив в фильме "СамоИрония судьбы". Кадр из фильма.

Певец Хабиб в фильме "СамоИрония судьбы". Кадр из фильма.

Филипп Киркоров в фильме "СамоИрония судьбы". Кадр из фильма.

Клава Кока в фильме "СамоИрония судьбы". Кадр из фильма.

Гарик Мартиросян в фильме "СамоИрония судьбы". Кадр из фильма.

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова в фильме "СамоИрония судьбы". Кадр из фильма.

Павел Воля в фильме "СамоИрония судьбы". Кадр из фильма.

Анна Асти в фильме "СамоИрония судьбы". Кадр из фильма.

Азамат Мусагалиев в фильме "СамоИрония судьбы". Кадр из фильма.

Алла Михеева в фильме "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Кадр из фильма.

Екатерина Варнава в фильме "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Кадр из фильма.

Митя Хрусталев в фильме "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Кадр из фильма.

Ксения Раппопорт в фильме "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Кадр из фильма.

Александр Петров в фильме "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Кадр из фильма.

Иван Ургант в фильме "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Кадр из фильма.