Леонид Слуцкий: Спасибо всем, кто меня поздравил с двумя пятёрками

Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

… - Леонид Эдуардович, а что лично для вас значат эти ваши две пятерки?

- Я не дожидался этой даты, чтобы быть круглым отличником во всех делах. Рад, что меня окружают прекрасные люди, с которыми мы продолжаем дело Владимира Жириновского. Ну, а я ещё занимаюсь внешней политикой в ее парламентском измерении.

(Леонид Слуцкий - глава Комитета Госдумы по международным делам. - А.Г.) А, говоря о наших общих планах и задачах, хотел бы привести слова президента Владимира Путина из его новогоднего обращения к россиянам:

"Нынешний год не будет простым, но он будет очень ответственным и важными. А, значит, - вместе работаем на Победу, на страну, на то, чтобы задачи, которые стоят перед нами сегодня, были решены именно сегодня. И одна из самых главных - поддержка участников специальной военной операции, забота о тех, кто защищает Россию на передовой".

- Как отметите свои 55?

- Праздновать никак не буду. А всем своим коллегам, друзьям, тем, кто меня услышит, хочу сказать спасибо за поздравления с двумя пятерками. Здоровья вам, удачи и, конечно, любви в наступившем 2023-м.