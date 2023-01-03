Герой спецоперации «Z» лейтенант Маркеев заставил врага бежать с позиций

Ефрейтор Илья Брылев, Лейтенант Роман Маркеев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Атакуй с чем пришел! Коли, руби, гони, отрезывай, не упускай! «Ура!» – чудеса творит, братцы!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

ДАЛ ЖЕСТКИЙ ОТПОР ДИВЕРСАНТАМ

Ефрейтор Илья БРЫЛЕВ

«Колонна российских войск, в составе которой двигался ефрейтор Илья Брылев, направлялась в заданный район. Продвигаясь маршруту, Илья обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовивших засаду на прилегающей к дороге территории, о чем немедленно доложил своему командиру. Завязался бой.Брылев быстро сориентировался в обстановке, своевременно занял выгодную позицию и одним из первых атаковал позиции боевиков. В бою, действуя смело и решительно, Илья лично уничтожил пулеметный расчет противника. ДРГ противника, лишившись поддержки пулеметчиков, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, спешно покинула позиции и отступила.

Благодаря мужеству и самоотверженности ефрейтора Ильи Брылева, колонна своевременно и без потерь прибыла в заданный район».

ВЫТЕСНИЛ ВРАГА С НАСИЖЕННЫХ ПОЗИЦИЙ

Лейтенант Роман МАРКЕЕВ

«Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием лейтенанта Романа Маркеева выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих на позиции украинских националистов подразделений российских мотострелков. В ходе наступления артиллерийскими ударами взвода Маркеева было уничтожено 6 единиц техники противника и 2 укрепительных сооружения боевиков. Противостоящие российским подразделениям националисты в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Маркеева существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции. Благодаря профессионализму, мужеству и отваге лейтенанта Маркеева задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена».

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