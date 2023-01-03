Красавица в маму: Дарья Жукова поделилась редким снимком дочери Абрамовича

Роман Абрамович и Дарья Жукова развелись в 2017 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись в 2017 году. Сейчас галеристка счастлива в новом браке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Дети Дарьи от Абрамовича живут вместе с мамой в Нью-Йорке. Бывшая жена российского миллиардера почти никогда не показывает их в соцсетях. Но в Новый год сделала исключение и впервые за несколько лет опубликовала фото, на котором она снята вместе с дочкой Леей. Наследнице экс-владельца «Челси» исполнилось 9 лет.

Дарья сделала кадр с дочкой во время празднования Нового года в компании креативного директора Swarovski Джованны Энгельберт. По мнению подписчиков галеристки, Лея очень похожа на мать, в ней мало что от отца. Девочка растет настоящей красавицей: темные волосы, выразительные глаза.

Дарья поделилась снимком 9-летней дочери Леи. Фото: соцсети.

Год назад в интервью российскому изданию журнала «Vogue» Дарья рассказала о своих методах воспитания наследников. Как и все современные дети, Лея и ее брат, 12-летний Аарон, без ума от гаджетов. Они проводят много времени в Интернете, что не может не тревожить их маму. Поэтому Жукова строго ограничивает время, которое ее дети проводят в Сети.

- У нас правило такое: в выходные на гаджеты - 40 минут. 20 - на общение с друзьями, 20 - на игры. А на неделе - зависит от успехов, - сообщила Дарья.

Хотя их мама – музейный эксперт с мировым именем, дети Абрамовича не слишком любят осматривать экспозиции. Несмотря на то, что Дарья с раннего детства водила их по лучшим музеям и галереям мира, их пока не особенно интересуют искусство и история.

- Они туда не рвутся, как и большинство детей, - говорит Даша. - Иногда им нравится, иногда приходится заставлять.

Жукова редко показывает детей в соцсетях. Фото: соцсети.

Многие отметили, что после расставания с Абрамовичем Жукова словно расцвела. Если рядом с Романом Аркадьевичем она часто выглядела подавленной и усталой, то вместе со Ставросом она неизменно улыбается и излучает оптимизм.

Жукова и Абрамович начали встречаться в 2007 году и вскоре поженились. В 2017 году они развелись.

За Ставроса Ниархоса Дарья вышла замуж в октябре 2019 года, а в марте 2021-го у них родился сын Филипп. Малыша назвали в честь прадедушки по папиной линии, сколотившего семейное состояние. Ставрос – наследник судостроительной компании, принадлежащей богатейшей семьи Греции, которая своим состоянием может потягаться с Онассисами.

Бывшая спутница жизни Абрамовича сумела подружиться со всем голливудским бомондом. Среди ее близких подруг - актрисы Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон и супермодель Карли Клосс. Ставрос с юности был в звездной тусовке. В ранней молодости он встречался с известной тусовщицей Пэрис Хилтон и даже был помолвлен с ней.

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