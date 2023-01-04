Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 ноября 2022-го Руслану Хасбулатову исполнилось 80 лет.

Я был единственным журналистом, с которым экс-спикер согласился встретиться накануне юбилея.

Мы с фотокором Владимиром Веленгуриным приехали к нему в Российский экономический университет имени Плеханова, где он возглавлял кафедру мировой экономики, утром 17 ноября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хасбулатов в самом начале беседы объяснил нам причину своего затворничества:

…- Ты знаешь, - сказал он прямо, что называется, во-первых словах своего интервью (привожу этот фрагмент по стенограмме). - Я ведь в последние месяцы, особенно после смерти дочери, перестал давать интервью. Лезут, лезут, лезут… Но тебе я не мог отказать.

- Извините, а я просто, да, не мог не взять (интервью). Потому что 90-летия вашего ждать еще целых десять лет, - пошутил я.

- А, не дождемся, - грустно сказал Руслан Имранович.

Интервью то сам Хасбулатов не визировал - его прочитала ему по телефону перед публикацией помощница.

Потом она мне перезвонила: «Фразу про дочь Руслан Имранович просит вычеркнуть из текста, придётся верещать ее и из аудиоверсии». (А я подготовил передачу к 80-летию экс-спикера и для Радио «Комсомольская Правда»)

Единственная дочь Хасбулатова, 47-летняя Селима, скончалась 5 января 2022-го в одной из московских больниц, куда была госпитализирована с ковидом - ее не стало после двух с половиной месяцев искусственной комы.

После того, как это случилось, я дважды пытался взять у Руслана Имрановича интервью по телефону. Но он отказывался: «Ты что, не знаешь, - я дочь похоронил…»

Это было для него незаживающей раной - до самой смерти.

У меня складывалось впечатление, что Хасбулатов не был глубоко верующим человеком. Но… бороду отпустил - сам об этом мне рассказывал - как раз во время ковида. Это совпало с болезнью его Селимы.

А почему Руслан Имранович не мог, как он сам сказал, отказать мне в интервью? Возможно, потому, что в октябре 1993-го, перед самым расстрелом «Белого дома», я пробрался к нему в кабинет и сделал для «Комсомольской правды» сенсационное интервью - он посвятил потом мне главу «Журналист» в своём двухтомники «Великая октябрьская трагедия», который писал в «Лефортово».

И - все эти годы мы с ним общались - не так уж часто, но - заметно. Однажды он даже приезжал к нам в редакцию, на Радио «КП» - в настоящем цилиндре и с курительной трубкой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как мой герой жил все эти годы, после тюремного заключения, насколько преуспел в экономической науке… Об этом можно узнать из моего ноябрьского интервью с ним, которое мы разместили тут же, в помять о Руслане Имрановиче.

А что меня ещё удивило и что не вошло в мои публикации?

В его приемной в Плехановке высокими стопками лежали книги и учебники Хасбулатова. А у кабинета стояла очередь студентов за автографами.

… Мне будет очень не хватать моего героя.

Похоронят Руслана Хасбулатова в Чеченской республике, куда он нередко приезжал в последние годы.

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Руслан Хасбулатов родился в 1942-м в Грозном.

В 1990-м он стал народным депутатом РСФСР, а в октябре 1991-го занял должность председателя Верховного совета РСФСР, он был последним, кто возглавлял Верховный совет республики.

Президент России Борис Ельцин 21 сентября 1993 года подписал Указ о конституционной реформе и распустил Верховный Совет и Съезд народных депутатов. В ответ Хасбулатов созвал заседание президиума и заявил о прекращении полномочий Ельцина в качестве президента - и.о. Президента России был утверждён вице-президент Александр Руцкой.

Хасбулатов вместе с Руцким и остальными лидерами Верховного совета руководили обороной Верховного совета во время конституционного кризиса.

Рано утром 4 октября «Белый дом» (здание Российского парламента) по приказу Ельцина расстреляли из танков.

Хасбулатова, Руцкого и других арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово». Им предъявили обвинение «в организации массовых беспорядков», однако в феврале 1994 года они были освобождены по амнистии Госдумы.

Вскоре Хасбулатов стал заведующим кафедрой мировой экономики Российской академии (университета) имени Плеханова.