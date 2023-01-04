«Отдыхает от безделья»: Загорающая в Мексике Чехова взбесила поклонников жалобами на вечную усталость

Анфиса Чехова. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова почти не бывает дома. Телеведущая без остановок ездит по миру. В 2022 году она в январе слетала на Сейшельские острова, где две недели жила в роскошном пятизвездочном отеле. Затем Анфиса почти полгода жила на индонезийском острове Бали. Осенью Чехова месяц путешествовала по США. А завершила прошлый год на Багамских островах, где отметила свое 45-летие. Звезда экрана предупредила, что будет находиться в путешествии весь январь.

И действительно, Новый год Анфиса встречала уже в США, под пальмами Майами.

«Я обожаю отмечать Новый год в жаре!» - рассказала она подписчикам в соцсетях.

В конце декабря Анфиса отметила 45-летие на Багамах. Фото: соцсети.

Телеведущая объявила, что встретила праздник сначала по российскому времени, потом по местному. Первого января Чехова опубликовала видео, снятое у бассейна отеля: голубая вода, яркое солнце, шеф-повар жарит барбекю, а Анфиса наслаждается коктейлем. Чехова сообщила, что взяла с собой два больших чемодана вещей, чтобы было в чем сниматься для своего блога.

Новый год Чехова встретила в Майами. Фото: соцсети.

Спустя пару дней после Нового года звездная отпускница вышла на связь из Мексики. Анфиса показала подписчикам, как она танцует в коротком сарафанчике на берегу моря. В посте под видео Чехова отметила, что подробного рассказа о путешествии в Мексику не будет. Телеведущая заявила, что она очень устала и больше всего на свете хочет отдохнуть от телефона.

«Я в Мексике. Но в моих планах отдохнуть от телефона! Ничего не снимать и не выкладывать. Честно говоря, ужасно устала от этого процесса, - посетовала Чехова. – Даже и не помню, когда в последний раз наслаждалась этим миром, не держа в руках телефон, ничего не снимая, не монтируя и не выкладывая. Хочу вспомнить, как это – проживать свою жизнь только для себя. Как думаете, получится у меня напрочь забыть о телефоне, пока я в Мексике?».

Сейчас телеведущая отдыхает в Мексике. Фото: соцсети.

Пост Чеховой вызвал бурное негодование ее подписчиков. Они возмутились – мол, от чего это Анфиса так устала – от бесконечного отдыха? Ведь телеведущая только и делает, что снимается на пляжах и в ресторанах, показывая, как она беззаботно проводит время.

«Можно и подольше не выходить и не бесить народ. Летать сейчас в Америку как-то неуместно», «А что ж не в Магадане или в Воркуте?», «Отдохнуть от безделья», «Нет не получится, вы зависимы от этого», «Анфиса, начните уже отдыхать. Только за сегодня уже третий раз читаю, как вы хотите отдохнуть от телефона и съемок. А вы по-прежнему вся в трудах», «Ну и не снимайте, вот потеря», - написали фолловеры в комментариях под постом Чеховой.

Анфиса объявила, что очень устала сниматься для соцсетей, поэтому устроит себе отдых от телефона. Фото: соцсети.

Многие уверены, что Анфиса из-за бесконечных путешествий почти не видится с сыном.

«Сын вообще не видит мать. Потому что мать так заработалась, что отдыхает бесконечно. От чего устали?», - негодуют пользователи Сети.

Восьмилетний Соломон отметил Новый год без мамы. Видимо, мальчик проводит праздники с семьей отца, актера Гурама Баблишвили. А осенью из-за путешествия по США Чехова пропустила 1 сентября и не видела, как ее сын пошел в школу.

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