«Беременна двумя сразу»: Агата Муцениеце ошарашила поклонников новостью

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. После развода Агата долго не могла найти свое счастье. Актриса признавалась, что у нее было несколько романов. Однако она их быстро завершила, потому что чувствовала, что это не те отношения, которых она хочет. Недавно звезда сериала «Закрытая школа» рассказала, что сейчас встречается с новым мужчиной. Муцениеце не назвала имя своего нового избранника, но намекнула, что он вспыльчивый и очень ревнивый. Таким же темпераментом отличался ее бывший муж Павел Прилучный. Агата отметила, что она счастлива в этих отношениях, и новый парень ее только радует. «Пока держится», - призналась актриса.

Впрочем, подсознательно артистку, видимо, не отпускают тревожные мысли о будущем. Сегодня Агата вышла на связь с поклонниками в соцсетях и удивила их новостью: она беременна, причем сразу двойней.

«Беременна двумя сразу», - ошарашила артистка подписчиков.

Правда, чуть позже Агата призналась, что увидела себя беременной во сне. Артистка посетовала, что в 2023 году ей стали сниться странные сны. В одном из них актриса оказалась в положении, причем она ждала двойню. Сон оказался грустным. По словам Муцениеце, она все время переживала, как выносить двоих малышей, и в итоге один так и не выжил.

Агата воспитывает двоих детей от Павла Прилучного - Мию и Тимофея. Фото: соцсети.

Возможно, сны о беременности связаны с будущим отцовством ее экс-супруга. В августе Павел женился на актрисе Зепюр Брутян. А недавно стало известно, что новая жена Прилучного беременна. Павел и Зепюр познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке». На тот момент Прилучный был женат на Муцениеце. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет.

Супруги расстались отнюдь не друзьями. Актриса обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же заявил, что она оговорила его ради пиара. При этом Агата всегда подчеркивала, что Прилучный – очень хороший отец, он проводит много времени с детьми и нежно заботится о них. После развода Павел продолжает очень тесно общаться с Мией и Тимофеем. Вот и сейчас, пока Агата Муцениеце занята обустройством своей личной жизни, ее сын и дочка гостят у отца.

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