В новогоднюю ночь Берлин накрыла волна беспрецедентного насилия

Tолько в новогоднюю ночь на улицах немецкой столицы за нападения на полицейских, пожарных и медиков было задержано более 100 человек Фото: REUTERS

Новый год в Берлине ознаменовался не только массовыми фейерверками, но и множеством нападений на представителей власти, спасателей и медиков. По мнению экспертов, до пандемии такой «традиции» у жителей немецкой столицы не было.

Немецкие СМИ утверждают, что радость граждан, вызванная отменой коронавирусных ограничений на новогодние праздники, привела к тому, что правоохранители зафиксировали около 40 атак только на пожарных – граждане не просто нападали на машины служб спасения, но и устраивали на них засады, заманивая в глухие места с помощью ложных вызовов. Пожарные машины обстреливали петардами, забрасывали камнями и подручным мусором, а также пытались разграбить. Попутно доставалось и полицейским, которые пытались спасателей защищать.

Как минимум 15 пожарных и не менее 18 полицейских были ранены в подобных столкновениях.

Происходили нападения и на машины скорой помощи, но по пострадавшим от рук буйных горожан медиков пока нет статистики.

– Такого разгула насилия мы еще не видели, и мириться с этим нельзя, – заявила представитель МВД Германии Соня Кок.

В ведомстве отметили, что только в новогоднюю ночь на улицах немецкой столицы за нападения на полицейских, пожарных и медиков было задержано более 100 человек.