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В мире4 января 2023 5:10

«Ментальный карантин»: Власти Литвы бьют все возможные рекорды русофобии

Мария Захарова отреагировала на умозаключения литовского министра
Юрий МАЙБОРОДА
Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ошалевшие от ненависти ко всему русскому и собственной безнаказанности власти лимитрофных государств переходят от войны с памятниками к тотальному запрету русской культуры – об этом заявил глава Минкульта Литвы Симонас Кайрис.

– Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми, – сказал министр в эфире одного из местных телеканалов.

По мнению чиновника, Москва использует русскую культуру «в качестве оружия», и задача литовских властей этому максимально противостоять.

На заявление Кайриса отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

– Вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчёт диагноза, – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее с призывом запретить любые всего русского выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, мимо которого явно не проходят сообщения об успешной борьбе украинских нацистов с российскими памятниками на территории Незалежной.

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