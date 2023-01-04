«Ментальный карантин»: Власти Литвы бьют все возможные рекорды русофобии

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Ошалевшие от ненависти ко всему русскому и собственной безнаказанности власти лимитрофных государств переходят от войны с памятниками к тотальному запрету русской культуры – об этом заявил глава Минкульта Литвы Симонас Кайрис.

– Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми, – сказал министр в эфире одного из местных телеканалов.

По мнению чиновника, Москва использует русскую культуру «в качестве оружия», и задача литовских властей этому максимально противостоять.

На заявление Кайриса отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

– Вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчёт диагноза, – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее с призывом запретить любые всего русского выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, мимо которого явно не проходят сообщения об успешной борьбе украинских нацистов с российскими памятниками на территории Незалежной.