Дороже алмазов: Составлен рейтинг самых редких драгоценных камней на Земле

На планете известен только один образец кьяутуита

Когда разговор заходит о драгоценных камнях, на ум непременно приходят алмазы – предшественники дорогих бриллиантов, символизирующих богатство.

Однако в природе есть минералы, по сравнению с которыми алмазы встречаются не реже чем морская галька. Например, кьяутуит. Этот небольшой, весом всего в 1,61 карата, кристалл оранжевого цвета, найденный в Мьянме, существует всего в одном экземпляре. Вместе с тем, в 2015 году он официально зарегистрирован Международной минералогической ассоциацией.

Определять цену камешка, вес которого немного превышает 0,3 грамма, бессмысленно – у этого минерала, известного в единственном экземпляре просто нет цены.

На втором месте находится еще один редкий драгоценный камень, пейнит, названный по фамилии своего первооткрывателя Артура Пейна. Пейнит, кстати, тоже был обнаружен в Мьянме в 1956 году. Британский минеролог Артур Пейн приобрел два красных кристалла в полной уверенности, что это рубины. Лишь позже он выяснил, что купленные им камни являются чем-то совершенно новым. Долгое время в мире было известно всего три подобных камня, потом были найдены еще несколько. К 2005 году было описано 25 кристаллов пейнита, которые находились либо в частных коллекциях, либо в двух музеях: Британском музее естествознания и музее Геммологического института Америки.

В 2006 году в Мьянме было обнаружено еще одно месторождение пейнита, но, по словам экспертов, камни из него сильно уступают по качеству обнаруженным ранее.