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В мире4 января 2023 5:15

Дороже алмазов: Составлен рейтинг самых редких драгоценных камней на Земле

Родиной редчайших минералов является Мьянма
Юрий МАЙБОРОДА
На планете известен только один образец кьяутуита

На планете известен только один образец кьяутуита

Когда разговор заходит о драгоценных камнях, на ум непременно приходят алмазы – предшественники дорогих бриллиантов, символизирующих богатство.

Однако в природе есть минералы, по сравнению с которыми алмазы встречаются не реже чем морская галька. Например, кьяутуит. Этот небольшой, весом всего в 1,61 карата, кристалл оранжевого цвета, найденный в Мьянме, существует всего в одном экземпляре. Вместе с тем, в 2015 году он официально зарегистрирован Международной минералогической ассоциацией.

Определять цену камешка, вес которого немного превышает 0,3 грамма, бессмысленно – у этого минерала, известного в единственном экземпляре просто нет цены.

На втором месте находится еще один редкий драгоценный камень, пейнит, названный по фамилии своего первооткрывателя Артура Пейна. Пейнит, кстати, тоже был обнаружен в Мьянме в 1956 году. Британский минеролог Артур Пейн приобрел два красных кристалла в полной уверенности, что это рубины. Лишь позже он выяснил, что купленные им камни являются чем-то совершенно новым. Долгое время в мире было известно всего три подобных камня, потом были найдены еще несколько. К 2005 году было описано 25 кристаллов пейнита, которые находились либо в частных коллекциях, либо в двух музеях: Британском музее естествознания и музее Геммологического института Америки.

В 2006 году в Мьянме было обнаружено еще одно месторождение пейнита, но, по словам экспертов, камни из него сильно уступают по качеству обнаруженным ранее.

Наука: Клуб любознательных