Фото: Росгвардия

В ходе адресных мероприятий в Херсонской области военнослужащие Росгвардии обнаружили в доме, оставленном сотрудником СБУ немецкий архив, а в нем интересные находки.

- Хозяин дома в домашнем музее бережно хранил пропуск велосипедиста, выданный местному жителю Левченко оккупантами в 1942 году и заверенный печатью третьего рейха. Кроме того, росгвардейцы обнаружили немецкие каски, элементы военной формы с фашистской символикой, - рассказали в Росгвардии.

В ведомстве не исключают, что документы принадлежали семье сотрудника СБУ.

Интересные находки переданы в Центральный музей Росгвардии, где с ними могут познакомиться историки и следователи. Фонды музея постоянно пополняются новыми экспонатами из зоны специальной военной операции.

Фото: Росгвардия

КСТАТИ

То, что сегодня творят на Украине неонацисты из различных украинских подразделений все уже совершали их предки.

Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят все!» регулярно публикует исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.

Преступные факты чрезвычайной жестокости и насилия над женщиной приведен в политдонесении Политуправления 1-го Украинского фронта «О бандитской деятельности украинских националистов в районах западных областей Украины, освобожденных от немцев» от 10 августа 1944 года: «10 августа бандиты увели в лес девушку-машинистку Военторга 2-й воздушной армии Поневину Елену. Там изнасиловали ее, вырезали звезды на руках, ногах и на груди, написали на животе «Россия» и бросили в лесу связанную. Подобные факты не единичны», – утверждается в документе.

Бандиты нередко прибегали к провокационным методам: «Под видом советских военнослужащих они нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей – украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана».

В документе отмечено, что аналогичные факты были зарегистрированы «в других районах западной Украины».

Документы эти публикуются не только, чтобы рассказать правду, но вспомнить меры, которые принимала Красная Армия для борьбы против националистических банд.

Вот в этом документе есть донесение об успешных действиях частей НКВД, охраняющих тыл 1-го Украинского фронта, с приданными тремя полками Красной Армии по ликвидации бандитов: «В результате проведенных ими операций с 22 по 27 августа 1944 г. 1549 бандитов было убито, 541 захвачен в плен (…). Изъято оружия: бронетранспортеров М-1 - 1, минометов – 6, мин – 323, станковых пулеметов – 3, ручных – 15, крупнокалиберных ДШ - 4, автоматов – 73, винтовок – 170, гранат – 385 и патронов – 33459».