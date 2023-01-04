"Соколиный глаз" Джереми Реннер опубликовал первое фото из больницы: как выглядит актер после тяжелой травмы

На днях в беду попал двойник российского актера Яна Цапника — Джереми Реннер, звезда франшизы «Мстители» (Соколиный глаз), «Повелитель бури» и др. Он вступил в неравную схватку со стихией — и чуть не проиграл.

До наступления Нового года актер опубликовал в соцсетях фото последствий сильных снегопадов на границе штатов Калифорния и Невада. «Снегопад у озера Тахо — это вам не шутки», — написал он, еще не подозревая, насколько окажется прав.

Это фото Реннер опубликовал незадолго до ЧП

Сердечный Реннер, как и его супергерой Соколиный глаз, решил прийти на помощь обыкновенному гражданину США в самый нужный момент. И помог родственнику, застрявшему в снегу на машине. Джереми подогнал собственный ратрак и начал вытаскивать авто. Когда дело было сделано, актер вышел поболтать с увязнувшем в снегу бедолагой, но на ручник снегоуборочную машину не поставил — она тронулась и чуть не задавила Реннера (как это случилось с актером Антоном Ельчиным). Джереми включил было режим супергероя, пытался вернуться за руль, но в жизни все не так, как в Голливуде — тяжеленная махина наехала ему на ногу. Он получил тупую травму груди и потерял много крови. И если бы не сосед, который прибежал к месту ЧП и наложил актеру жгут, одной нелепой смертью на Земле стало бы больше. Врачам пришлось вывозить 51-летнего актера из заваленных снегом мест на вертолете. Вероятно, и это спасло ему жизнь. Нужную помощь оказали вовремя.

Только 4 января Реннер впервые вышел на связь и опубликовал селфи. На нем он выглядит уставшим и побитым, с кровоподтеком под глазом, но как будто уже смирившимся. И даже как будто пытается улыбаться. В его носу - назальная канюля для подачи кислорода.

— Сейчас [в голове] все слишком спутанно, чтобы печатать, — сопроводил он снимок подписью. — Но я посылаю любовь всем вам. Спасибо всем за добрые слова.

Близкие актера тоже сделали официальное обращение.

— Семья Джереми хотела бы выразить свою благодарность невероятным врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, пожарным и спасателям, шерифу округа Уошо, мэру города Рино Хиллари Шив и семьям Карано и Мердок, — заявили они.