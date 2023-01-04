Роботы летят над нашей зоной: что посмотреть до окончания праздников

«Оливье и роботы» - это 6 разных историй о людях и высоких технологиях в недалеком будущем Фото: кадр из фильма

1. «Оливье и роботы». Комедийная научно-фантастическая антиутопия-антология

6 разных историй о людях и высоких технологиях в недалеком будущем. Герой первой истории создал 6 клонов себя под разные задачи, но в итоге лишил себя права чувствовать и любить; во второй программист-неудачник возглавил банду бомжей, охотящихся в лесу на роботов-доставщиков; в третьей школьной училке пересадили часть мозга бойца без правил и жизнь ее сильно изменилась; в четвертой человек много лет выдает себя за робота; в пятой супруги после смерти продолжают контролировать жизнь дочери, оставаясь цифровыми сознаниями; в шестой мужику могут дать 7 лет за убийство кофемашины с искусственным интеллектом.

Не все истории одинаковы по драматургической мощи и не все одинаково хорошо вписываются в общую концепцию (Медынич в серии про училку хороша, но никаких роботов там нет), при желании можно назвать кучу референсов каждого сюжета (все-таки про роботов сочиняют довольно давно), но все же в целом антология получилась очень и очень симпатичная. От эпического «Черного зеркала» ее отличает юмор и более узкий фокус: «Оливье и роботы» - это бытовая комедия, а не остросоциальная драма, хоть и с философским подтекстом. Пожалуй, пока это самая удачная из уже состоявшихся сериальных премьер января.

В ролях: Егор Корешков, Ольга Медынич , Ирина Горбачева, Гоша Куценко, Леонид Каневский, Аскар Ильясов, Евгений Сидихин, Юлия Топольницкая, Никита Кукушкин и др.

Где смотреть: «Иви» (с 1 января), ТНТ (с 9 января).

2. «Против всех». Комедия

Дед Захар отказывается продавать свою избу с участком, хотя вплотную уже выросли многоэтажные человейники. Потому как родовая усадьба, на которую еще фашист зарились, да его собственный дед не позволил. У деда Захара двое сыновей-близнецов: один ботанистого вида спившийся кардиохирург, а другой — непутевый хулиган, только что откинувшийся с зоны, а также невестка и двое внуков.

«Против всех» беззастенчиво косплеит «Белые росы» - комедию 1984 года с Санаевым и Караченцовым, даже музыкальная тема оттуда звучит, и вообще назойливо апеллирует к ностальгии по советскому прошлому. С драматургией не очень гладко — отдает малость фанерой, но в целом комедия, несмотря на всю вторичность завязки (это мы еще «Вверх!» не вспоминали) не лишена обаяния. В первую очередь благодаря замечательному Николаю Добрынину в главной роли - к сожалению, широкой публике известному прежде всего по картонному образу в «Сватах». Наломал немало веток, наломал немало дров, как говорится.

«Против всех» беззастенчиво косплеит «Белые росы» - комедию 1984 года

В ролях: Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий .

Где смотреть: Start со 2 января.

3. «Хэдшот». Подростковое гейм-драмеди

11-классника Дениса чморят в школе, да и дома он не в своей тарелке: мать его совсем не понимает, к тому же она беременна от быкующего отчима. У Дениса одна отрада: компьютерная игра Battle, в которую он готов играть сутками, чтобы стать профессиональным киберспортсменом и заработать много денег. Однажды его игровой персонаж IIIRAM — храбрый смельчак с огромными бицепсами, является Денису наяву и начинает давать ему советы по жизни. Параллельно Денис влюбляется в одноклассницу, которая мечтает стать журналисткой и нечаянно связывается с наркомафией.

«Хэдшот». Подростковое гейм-драмеди

От серьезных драм про подростков последнего времени «Хэдшот» отличает легкая интонация и много игрового экшна на экране — снятого в реальности, но стилизованного под видеографику. Особенно хороши стремительные кадры, снятые летящей камерой — явно с использованием спортивных дронов. Все это может привлечь к сериалу юных геймеров, которые заодно впитают более глубокие смыслы о взрослении, которые в сериале тоже есть. Ну, а родителям полезно будет узнать, как много может значить компьютерная игра для подростка. Заодно взрослые запомнят, что хэдшот — это игровой выстрел в голову.

В ролях: Артем Кошман, Роман Курцын, Артем Покровский, Руслан Вавилов, Алена Митрошина, Егор Дрозд, Иван Непомнящий, Даниял Алисултанов, Василиса Перелыгина .

Где смотреть: «Кинопоиск» со 2 января.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

100 лет СССР. Что это было - великий эксперимент или непонятное благо? (подробнее)