«Хочу вернуть отца и брата»: Принц Гарри жалуется, что семья не принимает его после брака с Меган Маркл

Сложение полномочий принцем Гарри и его женой Меган Маркл в Букингемском дворце восприняли как предательство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Раскол в королевской семье Виндзоров еще больше разрастается. Сложение полномочий принцем Гарри и его женой Меган Маркл (а также побег в США) в Букингемском дворце восприняли не как манифестацию свободолюбия или банальное ребячество, а как предательство. Особенно на фоне того, что рыжий дезертир охотно раздает платные интервью направо и налево. Впрочем, судя по всему и члены королевской династии не прочь помогать британским СМИ топить Гарри.

По крайней мере, именно об этом принц рассказал в интервью BBC.

— Девиз семьи: «Никогда не жалуйся и ничего не объясняй», но это всего лишь девиз, — подчеркнул герцога Сассекский. — Они будут беседовать с корреспондентом, буквально с ложечки скармливать ему информацию, тот напишет историю, а в конце скажет, что обратился в Букингемский дворец за комментариями. Но вся история — это и есть комментарий Букингемского дворца.

В беседе с ITV Гарри признал, что до сих пор не может наладить отношения с отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уильямом. О чем искренне сожалеет.

— Я хочу иметь семью, а не институцию, — признался он. — Я хочу вернуть своего отца и своего брата.

Чем дальше, тем сложнее понять, это действительно так или окончательно попрощавшийся с семьей Гарри пытается встроиться в американское общество, провоцируя чувство жалости и сопереживания по отношению к себе? Имеет ли он действительно возможность открыто и честно поговорить с родней, или его вычеркнули из записной книжки? Есть ли хоть какой-то шанс достучаться до Букингемского дворца и не выносить сор из избы? Или все это хорошо спланированный по извлечению бизнес-прибыли из рухнувшего проекта «семья», и Гарри порционно выдает страдания, чтобы хватило на подольше.

Так или иначе, часовое интервью с принцем — первое для США в формате «60 минут» — выйдет в ночь на 8 января на канале CBS. В нем он тоже обещает пролить свет на личные переживания и проблемы королевской семьи в беседе с местным Андреем Малаховым — Андерсоном Купером, открытым геем и телеведущим, который занимается резонансными темами.

Кажется, американская пресса продолжает разбирать конфликт Гарри и родственников по косточкам, извлекая максимальный гешефт из пресловутого соревнования амбиций. Публика, пожевывая попкорн с колой, наблюдает за этим, как за театральной постановкой в театре «Глобус». А скрепы, так тщательно и долго выстраиваемые Букингемским дворцом, трещат и рушатся в труху под гнетом лицемерия, злопамятности и мстительности этой старейшей английской семьи.

Через пару дней после часового интервью CBS выйдут и мемуары Гарри, где «настоящей правды» будет еще больше. Их название говорит само за себя: «Spare» («Запасной»).