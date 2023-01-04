Как китайцы наш Суздаль испортили

В новогодние праздники в Суздале полно гостей. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Я вам сейчас одну неприятную вещь скажу, не всем понравится. На мой взгляд, туристическая привлекательность Суздаля слишком преувеличена. И вот почему. Нет, с той самой русской стариной – Кремлем, монастырями, церквями, ради которых сюда едут - все в порядке. Что с ней, вечностью, сделается. Дело в другом.

В Суздаль мы с 15-летней дочкой поехали впервые. Захотелось вырваться из столицы туда, где нет жижи под ногами, белый снег и тишина.

Местные развлекают публику кто во что горазд. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Город встретил нас ледяной коркой. Выходя из автобуса, я тут же поскользнулась и чудом не закатилась под автобусные колеса. После новогодней оттепели весь Суздаль покрылся льдом. Пешеходам безопаснее всего семенить мелкими шажками и зорко смотреть под ноги. Коварный лед чуть припорошен снегом. Оттого смотреть по сторонам и разглядывать во время прогулки суздальскую красоту невозможно. Изредка льды посыпают песком коммунальщики, но это капля в море для понаехавших, коих тут в праздничные дни десятки тысяч. Даже яндекс-карта в шоке – два дня показывала пробки.

На окраинах Суздаля тишина и благодать. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Семьи с детьми, компании друзей, пожилые семейные пары… У всех один маршрут – площадь с торговыми рядами, где одни и те же сувениры, горячие медовуха и сбитень, Кремль, горка с ватрушками и покатушки на лошадях и пони. 5 000 рублей в час, кстати, а за 10 минут – 300 рублей. Стаканчик (0,2 л) горячей медовухи – 200 рублей. Прокатиться с горки на ватрушке – 250 рублей за полчаса. Надувной банан, прикрепленный к снегоходу – 500 рублей с человека за круг. Удивляйтесь, господа, удивляйтесь!

Наш полулюкс за 10 тысяч рублей в сутки. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Гостиницу на двое суток я бронировала еще 22 декабря. Во многих отелях на тот момент уже не было свободных номеров на новогодние праздники. Нам достался полулюкс в отеле мещанина Охлонина за 10 тысяч рублей в сутки. И это еще недорого. В высокий сезон местные отельеры борзеют и загибают такие цены, что дар речи можно потерять. И по 15, и по 18, и даже по 20 тысяч в сутки. И ведь платят люди.

Вечерний центр города Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Небольшая ремарка. Многие организации в Суздале предпочитают работать с наличкой. В иных ресторанах условие – только наличные. В отеле мещанина Охлонина тоже карты не принимают, сославшись на временные проблемы с терминалом. Пришлось за номер платить переводом через Сбер.

Прогулка по Кремлю небезопасна. Не дорожки, а сплошной каток. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Состояние нашего полулюкса на свою стоимость явно не тянуло. Номер просторный 32 квадратных метра, в нем чисто, но очень скромно. Есть чайник, две поллитровых бутылочки воды, по два пакетика чая и кофе три в одном. Ковровое покрытие заметно протерлось местами, уголки плинтусов сбиты. По работе мне доводилось жить в разных отелях, подобные номера обычно сдаются по 3 000 – 3 500 рублей в сутки.

Суздальские зимние забавы Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В стоимость номера включен завтрак. «Очень сытный» - написано в отзывах на сайте отеля.

- Вам все нести? – спросила администратор Таисья, когда мы утром спустились в ресторан.

- Несите все, - отвечаем.

- А то у нас можно на выбор.

- А из чего выбирать?

- Каша, яичница, блины.

- Несите все.

Принесли.

Каша рисовая – три столовые ложки на дне маленькой тарелки. Яичница из одного яйца, к ней бонусом – два кусочка сыра и два заветреных кусочка колбасы, которые, видимо, на ночь не удосужились даже пленкой пищевой прикрыть. И один маленький блин. Чашка чая. Все. Из чего тут выбирать?

Катание на ватрушках Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Ну ладно мы, дамы, для мужика такой завтрак насмешка. Так и хочется спросить хозяина отеля – а у вас совесть есть? Мещанин Охлонин от такого гостеприимства поди в гробу переворачивается. В его времена нравы были куда хлебосольнее. Это в нашу бесстыжую пору принято драть с гостей втридорога за проживание и кормить по чуть-чуть. И так, мол, сойдет. Пипл хавает.

Но и это еще не все. За день обойдя весь город, мы с дочкой решили не оставаться в Суздале еще на сутки. И попросили возврат денег.

- У нас невозвратный тариф, поэтому если вам нужно уехать, вы просто собираетесь и уезжаете, - сказал администратор.

Чего? Какой тариф? Да в любых отелях, если клиенту нужно съехать раньше, оплата за «неиспользованные сутки» возвращается. Это нормально. Но не в Суздале. При этом о невозвратном тарифе никто, разумеется, не предупреждает. Дарить хозяину отеля 10 тысяч рублей я не пожелала.

От желающих покататься на лошадях отбою нет. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- На сайте написано про невозвратный тариф, - говорит мне администратор.

- Покажите где, - загружаю сайт отеля на телефоне.

- Ой, у нас сайт неправдоподобный, ему верить нельзя, - звучит в ответ.

Ну чем не анекдот!

Ругаться, однако ж, не пришлось. Ситуацию «разрулили» минут за 10, пришла бухгалтер и перевела возврат.

По дороге во Владимир разговорилась с одной местной жительницей.

- Суздаль испортили китайцы, - рассказал она. – В доковидные времена они сюда толпами в любое время года ехали. По городу даже таблички были на китайском. За русскую экзотику они готовы были платить любые деньги. Поэтому наши торгаши и цены на сувенирку стали поднимать и гостиницы в разы подорожали. Сейчас китайцев нет, зато москвичей полно. Некоторые денег не считают. Вот и получается, что нет смысла цены снижать. А приедете в тот же Владимир, там все намного дешевле.