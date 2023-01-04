Актеры фильма «Ромео и Джульетта» требуют 500 миллионов долларов через суд за сцены с обнаженкой 54 года назад

Картина Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» в 1968 году произвела в свое время фурор: стала хитом, получила два «Оскара», три «Золотых глобуса», премию BAFTA и т.д. Подростки Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие главные роли, мгновенно стали суперзвездами. И жили в славе этой картины до нынешних пор. Пока не узнали, что по любому поводу теперь можно идти в суд и требовать компенсацию за «травмы».

Леонард и Оливия посовещались и решили: раз их в юном возрасте (ему — 16, ей — 15) сняли без одежды, пришло время спросить за это денег. Спустя 54 года, когда ей стукнул 71 год, а ему — 72. Режиссер Дзефирелли умер в 2019 году, поэтому актеры, для которых «Ромео и Джульетта» стали безоговорочно magnum opus, подали иск к компании Paramount — правообладателю картины.

Моральный ущерб от съемок без одежды британские актеры оценили в «более чем 500 миллионов долларов». Ушлый маневр стал возможен после временной отмены сроков давности для дел о сексуальном насилии, введенной в штате Калифорнии. Съемки в «Ромео и Джульетте» артисты посчитали сексуальным насилием.

— То, что им сказали, и то, что произошло, — это две разные вещи, — настаивает менеджер актеров Тони Мариноцци. — Они доверяли Франко. В возрасте 16 лет они как актеры доверились Франко. Франко был их другом, и, честно говоря, что им оставалось делать в 16 лет? Вариантов не было. #MeToo не было.

Речь о том, что Дзефирелли заверил юных актеров, что отснятые откровенные сцены в финальный монтаж не войдут. Но в итоге в «Ромео и Джульетте» были показаны ягодицы Уайтинга и грудь Хасси. Как они поняли спустя полвека, именно это помешало сделать головокружительную карьеру, потому что «из-за незаконного демонстрирования их обнаженных тел они испытали психологические и эмоциональные страдания».

Хотя пять лет назад в интервью Оливия Хасси заверяла, что сцена с обнаженными Ромео и Джульеттой «была необходима для фильма» и «была не такой уж большой проблемой». «И Леонард совсем не стеснялся! В середине съемок я совсем забыла, что на мне нет одежды», — уверяла актриса.