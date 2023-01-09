Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 января 2023 4:00

Сфинкс-Морозко, «И ссора меж них закипела, и подняли бабы содом», дубайские кучера и проститутки

Публицист Максим Соколов подводит на KP.RU итоги прошедшей недели
Максим СОКОЛОВ
Максим СОКОЛОВ
Дедушка Мороз бывает добрым, но порой являет свою изначальную хтоническую природу

Дедушка Мороз бывает добрым, но порой являет свою изначальную хтоническую природу

Фото: кадр из фильма

Дедушка Мороз бывает добрым, но порой являет свою изначальную хтоническую природу. В самом центре Москвы, на ул. Рождественка, Дед Мороз потребовал от прохожего рассказать ему стихотворение, тот не сумел, после чего дух зимы и холода побил его посохом, и путник, несведущий в поэзии, оказался в травмопункте.

Тут можно вспомнить Сфинкса, засевшего на перекрестке дорог близ Фив и загадывавшего прохожим загадки, а можно уже из близких времен - фильм «Морозко». Там дедушка подвергал героев испытаниям и неисправных пребольно охаживал посохом.

Принц и собачья миска

Хотя драчливость проявляли не только языческие божества, но и принцы крови.

Сыновья нынешнего английского короля Карла III, принцы Вильгельм (который Уильям) и Генрих (который Гарри), показали, как бывает, когда «Брат поднимает на брата преступную руку свою». Согласно книге младшего принца Генриха, имеющей на днях выйти в продажу, разъяренный старший брат «Схватил меня за воротник, сорвал галстук и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался». Прямо как «первых времен усобицы» в «Слове о полку Игореве».

Уильям и Гарри показали, как бывает, когда «Брат поднимает на брата преступную руку свою».

Уильям и Гарри показали, как бывает, когда «Брат поднимает на брата преступную руку свою».

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В мемуарах много несообразностей, главное то, что, согласно принцу Генриху, его постоянно били и унижали родственники, но он оставался верен своей супруге Меган Маркл. Книга воспоминаний называется «Запасной», но, если у нас задумают издать ее по-русски, правильнее было бы перевести титульный заголовок как «Фетюк» (простофиля, рохля - устар.).

Конгрессу США - труба?

Если принцы из дома Виндзоров воскрешают давние времена Плантагенетов, когда братоубийственные распри были в обычае, то при избрании главы палаты представителей конгресса США воскресла та же эпоха, но в разрезе не светской, а духовной власти. Новоизбранные конгрессмены никак не могли учинить выбор спикера, это удалось только с пятнадцатой попытки. Иные смеялись над конгрессменами, но официальный представитель госдепартамента Нед Прайс увидел в том иное: «Наши демократические институты за работой, демократия не всегда происходит без сложностей». Ибо мы, подчеркнул представитель, никогда не говорили, что «Демократия цельная или однородная в контексте ее работы».

Равно как никто не говорил, что папская курия (главный административный орган Святого престола и Ватикана и один из основных в католической церкви. - Ред.) цельная или однородная в контексте ее работы.

Еще в 1268 г. кардиналы, что твои конгрессмены, никак не могли избрать папу. Их заперли в соборе (отсюда термин «конклав», т. е. «под ключом», «под замком»), но и это не помогло. Тогда кардиналов посадили на хлеб и воду, а с собора сняли крышу, открыв князей церкви буйству стихий. Лишь после этого совершилось избрание нового понтифика.

Теперь можно и в США укрепить демократические институты дымом из трубы. Если спикера опять не избрали, из помещения, где взаперти заседает конгресс, идет черный дым перхлората калия, антрацена и серы, если же избрание наконец состоялось, идет белый дым от смеси бертолетовой соли, лактозы и канифоли. Что привлечет в Ватикан-на-Потомаке дополнительное число туристов.

Любой девиз за ваши деньги

В Дубае, столице Эмиратов, и так состоятельных туристов из России хоть отбавляй. Надо же им где-то греть кости и наслаждаться демократией. Но и там, согласно мудрым словам Неда Прайса, «Демократия не всегда происходит без сложностей».

Сладостный певец В. Ш. Меладзе, выступая на корпоративе, столкнулся с требованием украинствующих слушателей воззвать: «Слава Украине!», и певец немедля воззвал.

В России узнавшие об этом патриоты потребовали обречь Меладзе на вечное изгнание, на что певец возразил им в духе Сократа: «Не шумите, россияне».

А именно: «Да, я сказал «Слава Украине», в этом нет политики. Я артист, я работаю для людей. В Дубае я скажу «Слава Украине», а в Москве «Слава России». Если артист выбирает чью-то сторону, то теряет часть поклонников, теряет свой хлеб. Я занимаюсь музыкой, а не политикой».

Или, как говорил адмирал Колчак, «Не трогайте артистов, кучеров и проституток - они служат любой власти».

Главное тут - не придавать словам кучера или проститутки большое значение. Хоть в случае с В. Ш. Меладзе, хоть в случае с миньоном А. Б. Пугачевой М. А. Галкиным (внесен в список физических лиц, выполняющих функции иноагента), который в том же свободном Дубае возгласил: «Героям слава!» Надо будет - и «Зиг хайль!» скажет, чего уж.

КАРТИНА ДНЯ