Анекдоты: Психолог - это человек, которому ты платишь за то, что жалуешься на себя

Чтобы познакомиться с мужиком, не нужно ходить в театр, ресторан или на выставку. Нужно просто прийти в магазин и выбрать одного из тех, кто долго рассматривает пельмени.
* * *
- Вы слышали, депутаты предложили ограничить зарплаты футболистам миллионом евро в год? Не более.
- Да, теперь они будут, как пенсионеры и учителя.
- В каком смысле?!
- Ну, те же тоже получают не больше миллиона евро в год.
* * *
В дверь постучали раз, да еще раз, да еще много-много-много-много раз.
«Высоцкий», - подумал Штирлиц.
* * *
Папа говорит сыночку:
- Если сыночек разрешит папе выпить кружечку пива, то папа разрешит сыночку покататься на карусели.
А вечером пришла добрая мама, забрала синего папу из пивнушки и сняла зеленого сына с карусели!
* * *
В Китае создан инновационный робот-пылесос, который отвешивает подзатыльники своим хозяевам, когда те мусорят.
* * *
Киллер в бюро ритуальных услуг заказывает венок другу.
Его спрашиваю:
- Что написать?
- Напишите «Васе от Пети». Хотя нет, это слишком банально. Напишите лучше «Извини, братан, обознался!».
* * *
- Итак, молодожены, клянетесь ли вы всегда оберегать, уважать и поддерживать друг друга в болезни и здравии, богатстве и бедности, быть верными друг другу, пока смерть не разлучит вас?
- Да.
- Да.
- А теперь пускай молодожены обменяются паролями от телефонов!
- Нет, вы что?! Мы только на обмен кольцами договаривались!!!
* * *
На вопрос ребенка: «Дедушка Мороз, а ты настоящий?» - Дед Мороз начал показывать сертификаты, справку из налоговой, лицензию и временную регистрацию.
* * *
В новом году Наташа ждет повышения зарплаты. На корпоративе она не пила, а снимала все на видео!
* * *
Тяжелее всего переходить с керлинга на боулинг.
По привычке бежишь перед шаром со шваброй.
* * *
- У моей жены самая отвратительная память на свете!
- Что, совсем ничего не помнит?
- Наоборот, она все помнит.
* * *
Остерегайтесь мошенников! Перед праздниками заказал жене духи от Шанель и золотые сережки, а прислали два спиннинга и стульчик для рыбалки.
* * *
Там хорошо, где нас нет.
Вы все еще сомневаетесь?
Тогда мы идем к вам.
* * *
Самая счастливая пора в жизни - это когда у тебя только две неприятности: тихий час и манная каша.
* * *
- Как же так, ты, житель Адлера, и не умеешь плавать?!
- А ты, житель Домодедова, умеешь летать?