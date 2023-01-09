Анекдоты: Психолог - это человек, которому ты платишь за то, что жалуешься на себя

Чтобы познакомиться с мужиком, не нужно ходить в театр, ресторан или на выставку. Нужно просто прийти в магазин и выбрать одного из тех, кто долго рассматривает пельмени.

* * *

- Вы слышали, депутаты предложили ограничить зарплаты футболистам миллионом евро в год? Не более.

- Да, теперь они будут, как пенсионеры и учителя.

- В каком смысле?!

- Ну, те же тоже получают не больше миллиона евро в год.

* * *

В дверь постучали раз, да еще раз, да еще много-много-много-много раз.

«Высоцкий», - подумал Штирлиц.

* * *

Папа говорит сыночку:

- Если сыночек разрешит папе выпить кружечку пива, то папа разрешит сыночку покататься на карусели.

А вечером пришла добрая мама, забрала синего папу из пивнушки и сняла зеленого сына с карусели!

* * *

В Китае создан инновационный робот-пылесос, который отвешивает подзатыльники своим хозяевам, когда те мусорят.

* * *

Киллер в бюро ритуальных услуг заказывает венок другу.

Его спрашиваю:

- Что написать?

- Напишите «Васе от Пети». Хотя нет, это слишком банально. Напишите лучше «Извини, братан, обознался!».

* * *

- Итак, молодожены, клянетесь ли вы всегда оберегать, уважать и поддерживать друг друга в болезни и здравии, богатстве и бедности, быть верными друг другу, пока смерть не разлучит вас?

- Да.

- Да.

- А теперь пускай молодожены обменяются паролями от телефонов!

- Нет, вы что?! Мы только на обмен кольцами договаривались!!!

* * *

На вопрос ребенка: «Дедушка Мороз, а ты настоящий?» - Дед Мороз начал показывать сертификаты, справку из налоговой, лицензию и временную регистрацию.

* * *

В новом году Наташа ждет повышения зарплаты. На корпоративе она не пила, а снимала все на видео!

* * *

Тяжелее всего переходить с керлинга на боулинг.

По привычке бежишь перед шаром со шваброй.

* * *

- У моей жены самая отвратительная память на свете!

- Что, совсем ничего не помнит?

- Наоборот, она все помнит.

* * *

Остерегайтесь мошенников! Перед праздниками заказал жене духи от Шанель и золотые сережки, а прислали два спиннинга и стульчик для рыбалки.

* * *

Там хорошо, где нас нет.

Вы все еще сомневаетесь?

Тогда мы идем к вам.

* * *

Самая счастливая пора в жизни - это когда у тебя только две неприятности: тихий час и манная каша.

* * *

- Как же так, ты, житель Адлера, и не умеешь плавать?!

- А ты, житель Домодедова, умеешь летать?