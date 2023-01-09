Вопрос дня: А вы что успели за долгие каникулы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Захар Прилепин, писатель:

- Перечитал любимую Книгу Иова. Я никуда не тороплюсь и не опаздываю. Мои праздники идут сплошной чередой уже 47 лет и не кончаются...

Отец Сергий Храмешин, ректор современной Славяно-греко-латинской академии:

- Побыть с собой и с Богом перед Рождеством - в Свято-Владимирском монастыре на истоке Днепра. Устали руки набирать поздравления и всем отвечать, но главные среди них - папа и мама. Разослать и раздать подарки - детям, монахам, людям на новых российских территориях, посетить детдома. Главным было подарить как можно больше внимания, любви всем, кому это необходимо.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

- Праздничные каникулы я провел дома с семьей. Младший сын в лагере на Эльбрусе, а старший готовится к сессии. Был занят литературной мастерской, успел закончить один роман и начать новый.

Герман Клименко, глава совета Фонда развития цифровой экономики:

- Я ушел из офиса 31-го в 12.00 и вернулся в него с утра 2 января. За первую рабочую неделю мы сделали прототип управления психиатрической клиникой со стационаром. Надеюсь, за январь допишем задачу и начнем внедрение.

Егор Холмогоров, публицист:

- Прочел книги о Португальской и Голландской колониальных империях и выправил режим сна - теперь наконец-то сплю ночью. Это бесценно. Сегодня еще прочту лекцию в Питере о том, каким должен быть школьный учебник истории.

Юлия Жемалева, глава коммуникационного агентства:

- Успела побывать за полярным кругом. Каждую зиму отправляюсь на горнолыжный курорт в Кировск Мурманской области.

Максим Москалев,чемпион по зимней рыбалке:

- Новогодние каникулы провел с семьей, удалось на пару дней сгонять на рыбалку, поймали не так много, зато первый раз показал 14-летнему брату зимнюю рыбалку, он в восторге.