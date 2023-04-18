Алла Пугачева вызвала оторопь странным фото

Аллу Пугачеву раскритиковали из-за чрезмерного использования фильтров на новом фото Фото: СОЦСЕТИ

Алла Пугачева 15 апреля отметила 74-летие. Певица провела этот день вдали от Родины в одиночестве. Сейчас ее родные и друзья разбросаны по миру и даже пятый муж не приехал поздравить.

Больше года Алла Пугачева с семьей живет в Израиле. Очередной день рождения она встретила на чужбине. Поздравляли певицу в соцсетях. Звезда эстрады посчитала необходимым публично обратиться ко всем неравнодушным со словами благодарности.

"Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте", - написала артистка.

Она разместила свое фото. В кадре Алла Борисовна показала лицо крупным планом и нещадно обработанное в фотошопе. Ретушь оказалась столь нарочитой, что у Примадонны пропали буквально все морщинки. При этом губы и нос знаменитости перекосило.

Фото: СОЦСЕТИ

От вида исполнительницы преданные фанаты оторопели. Многие не узнали кумира. Подписчики обвинили Примадонну в злоупотреблении фильтрами.

"Боже, кто это?", "Так отфотошопили, что смешно. Это Пугачева, здесь ей 15 лет", "Попытки омолодиться", "Она не готова стареть, вот и сходит с ума, перешагнув все границы дозволенного", "Ну нельзя так себя не уважать...", "Зачем выставлять фото другого человека? Выложите фото себя настоящей!", "Невозможно узнать Примадонну", - делятся комментаторы.

Высказался даже пластический хирург Александр Вдовин. Он рассказал, с чем, скорее всего, связаны такие изменения во внешности у Пугачевой. "Судя по последним фото, Алла Борисовна давно не посещала косметолога, - цитирует специалиста сайт mk.ru - Алла выглядит не идеально. Из изменений заметно, что у Пугачевой поддернута верхняя губа. Наблюдается опущение мягких тканей нижней трети лица. Также страдает зона под глазами: видна сильная отечность".

Кстати, несколько лет назад артистка, порядком уставшая от критики своей внешности, заявила: "Мне так это надоело, что все пишут, обвиняют. Да! Я старая. И ничего с этим я поделать не могу. Говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы»".