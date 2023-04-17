Герой спецоперации «Z» подполковник Варлаков уничтожил мотопехотный взвод ВСУ

Подполковник Павел Варлаков и рядовой Максим Лебедев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат».

СПАС ИЗ ОГНЯ УЗЕЛ СВЯЗИ

Рядовой Максим Лебедев

«Сапер инженерно-технической роты рядовой Максим Лебедев в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполняет задачи по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии на командный пункт и позиции подразделения, а также обеспечивает энергопитание военной техники воздушно-десантных войск. Позиция подразделения, на которую Максим обеспечивал подачу электроэнергии, подверглась массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Вблизи запитывающей позицию и военную технику дизельной электростанции разорвалась вражеская мина, и возник пожар. В результате повреждения узлов и агрегатов прекратилась подача электроэнергии на командный пункт и узел связи. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, несмотря на продолжающийся огонь противника, Лебедев выдвинулся к вышедшей из строя технике, средствами пожаротушения потушил огонь, в кратчайшие сроки установил причины неисправности и приступил к восстановлению работоспособности станции связи. Благодаря смелости, отваге и профессиональным навыкам рядового Максима Лебедева поврежденная техника была оперативно восстановлена, это позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями и отбить атаку противника».

УНИЧТОЖИЛ МОТОПЕХОТНЫЙ ВЗВОД ВСУ

Подполковник Павел Варлаков

«Подразделение под командованием подполковника Павла Варлакова выполняло боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, ведущей наступление на стратегически важном направлении. Противник вел контрбатарейный огонь по огневым позициям наших подразделений. Оценив обстановку, несмотря на угрозу собственной жизни, Павел принял решение лично осуществить корректировку стрельбы батареи. В результате грамотных действий Варлакова и его подчиненных было уничтожено до 5 БМП и до 30 человек личного состава противника. Благодаря мужеству, мастерству и грамотному руководству, подполковником Павлом Варлаковым, подчиненным подразделением, в условиях, непосредственно связанных с риском для жизни, российские мотострелки смогли значительно продвинуться вперед и захватить важный плацдарм для развития дальнейшего наступления наших войск».