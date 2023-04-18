Военная спецоперация на Украине 18 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 апреля 2023 года.

Братислава завершила передачу Киеву истребителей МиГ-29. Об этом в понедельник, 17 апреля, сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь, уточнив, что всего Украине было передано 13 самолетов.

Четверо российских бойцов взяли в плен 12 солдат ВСУ в Артемовске. При этом украинские военные имели большое количество вооружения.

Министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось извиниться за сделанное им сравнение потерь украинских войск с числом погибших при землетрясении в Турции. «Я искренне прошу прощения у всех жителей Украины и Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу», - написал глава украинского военного ведомства.

Российские штурмовые отряды заняли за сутки два квартала в Артемовске. Также ВС России поразили украинские подразделения в районах Богдановки, Часова Яра и Константиновки.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что нарушитель пытался пересечь российско-украинскую границу со стороны Украины, у села Запесочье, Погарского района. Он подорвался на минном заграждении.