Олег Кожемяко, губернатор Приморья, 8 раз был в зоне СВО: Памятником может быть и десантный катер, носящий имя Героя

Олег Кожемяко Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во вторник, 18 апреля - Всемирный день памятников.

«Каких памятников нам сегодня не хватает?»

В числе тех, кому мы заплавали этот «Вопрос дня», был и Олег Кожемяко.

…- Памятником может быть и десантный катер, если ему - как вот у нас, в Приморье, буквально на днях, в торжественной обстановке - было присвоено имя Героя России Андрея Иванова, - рассказал мне Олег Николаевич. - Наш земляк был командиром десантно-штурмовой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. С самого начала принимал участие в спецоперации. Героя получил посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

- Что известно о его подвиге?

- Известно уже многое…

Рота Иванова захватила выгодную позицию и обеспечила прикрытие для продвижения основных подразделений батальона. Несмотря на ранение, Андрей Иванов продолжил бой, лично уничтожил танк и пулеметный расчет противника, ликвидировал несколько разведбеспилотников.

- Присвоить имя Героя России Андрея Иванова десантному катеру – это инициатива губернатора?

- Нет, это предложение командования флота.

- Но вы поддержали, да?

- Конечно, конечно.

- Как это восприняло, вообще, население ваше?

- Очень положительно.

Потому что для многих семей 155-я бригада является чем-то родным и близким, многие там проходили службу, а у кого-то и сейчас служат родственники, мужья, сыновья, знакомые, друзья.

- Как это повлияло на тех ваших ребят, которые сейчас там, где вы уже восемь раз побывали - на передовой, в зоне СВО?

- Это очень значимо, что герои не забыты, что о них помнят, их имена увековечены в названии и кораблей, и улиц, и поселков, и школ.

- А вы лично Андрея Иванова знали?

- Нет, я его не знал.

- Сколько вообще имен Героев спецоперации увековечено в Приморье?

- Наверное, уже как минимум четверо Героев у нас уже увековечены.