Олег Кожемяко, губернатор Приморья, 8 раз был в зоне СВО: Памятником может быть и десантный катер, носящий имя Героя

Олег Кожемяко
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Во вторник, 18 апреля - Всемирный день памятников.
«Каких памятников нам сегодня не хватает?»
В числе тех, кому мы заплавали этот «Вопрос дня», был и Олег Кожемяко.
…- Памятником может быть и десантный катер, если ему - как вот у нас, в Приморье, буквально на днях, в торжественной обстановке - было присвоено имя Героя России Андрея Иванова, - рассказал мне Олег Николаевич. - Наш земляк был командиром десантно-штурмовой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. С самого начала принимал участие в спецоперации. Героя получил посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
- Что известно о его подвиге?
- Известно уже многое…
Рота Иванова захватила выгодную позицию и обеспечила прикрытие для продвижения основных подразделений батальона. Несмотря на ранение, Андрей Иванов продолжил бой, лично уничтожил танк и пулеметный расчет противника, ликвидировал несколько разведбеспилотников.
- Присвоить имя Героя России Андрея Иванова десантному катеру – это инициатива губернатора?
- Нет, это предложение командования флота.
- Но вы поддержали, да?
- Конечно, конечно.
- Как это восприняло, вообще, население ваше?
- Очень положительно.
Потому что для многих семей 155-я бригада является чем-то родным и близким, многие там проходили службу, а у кого-то и сейчас служат родственники, мужья, сыновья, знакомые, друзья.
- Как это повлияло на тех ваших ребят, которые сейчас там, где вы уже восемь раз побывали - на передовой, в зоне СВО?
- Это очень значимо, что герои не забыты, что о них помнят, их имена увековечены в названии и кораблей, и улиц, и поселков, и школ.
- А вы лично Андрея Иванова знали?
- Нет, я его не знал.
- Сколько вообще имен Героев спецоперации увековечено в Приморье?
- Наверное, уже как минимум четверо Героев у нас уже увековечены.