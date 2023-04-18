МЧС России призывает граждан не выходить на тонкий лёд: это может стоить жизни рыбакам

Фото: МЧС России

Во многих регионах России на улице - уже плюс, тепло…

Лёд на реках и озёрах становится рыхлым, он быстро ломается.

«К тому же, его истончают подводные течения и родники, - читаем оперативное фенологическое наблюдение дежурной по пресс-службе чрезвычайного ведомства Варвары Симаковой. - А также - растительность вдоль береговой линии».

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ МЧС

«Призываем граждан быть предельно осторожными и воздержаться от выхода на лед! Несмотря на то, что, на первый взгляд, лед выглядит прочным, на самом деле он таким не является».

А вот - сообщения с мест.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Избежать трагедии и спасти рыбака, провалившегося под лед на реке Иртыш, удалось, благодаря неравнодушию к чужому горю жителей села и спасателей, которые, по счастливой случайности, неподалеку проводили оперативно-тактические занятия.

«Рыбака, рискуя собственной жизнью, удерживал односельчанин, который заметил пострадавшего, осторожно пробрался к нему по льду и не давал мужчине уйти под воду. Прибывшим спасателям, с помощью специальной веревки, удалось обвязать пострадавшего и вытащить его из полыньи».

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

«На Камском водохранилище началось половодье, ледяной покров на реках активно разрушается… Одно из самых опасных мест для рыбалки здесь - акватория реки Камы в районе подходного канала. Спасатели - в выходные дни - с помощью катера, специально разломали здесь лёд. И, таким вот образом, предупредили о грозящей опасности местных любителей подледного лова».

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Чтобы избежать провалы автотранспорта под лед, в этом регионе уже закрыто 10 ледовых переправ. «Выявляются несанкционированные выезды на лёд. Во время профилактических бесед сотрудники МЧС призывают пассажиров и водителей быть предельно осторожными и помнить об опасности».