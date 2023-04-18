Украинские военные случайно оторвали башню немецкого танка

В ходе обучения премудростям управления западной техники, украинские танкисты сорвали башню не только у себя, но и у танка. Фото: YouTube

Не знаю, как вы, а я начинаю верить, что украинцы способны справиться с танком голыми руками, даже без оружия. Нет, все эти разговоры, как «воины света» из ВСУ рвут российские «Арматы» голыми руками – это, понятное дело, сказки для детей. Но вот с западной техникой у них получается даже без оружия.

На польском полигоне, где украинские танкисты овладевают искусством сражаться на немецких танках «Леопард 2», они смогли удивить не только инструкторов-поляков, но и ко всему привычных немцев, которые и производят эту технику. Подробности произошедшего до сих пор полностью не раскрыты: то ли танкисты Незалежной столкнулись на двух танках, то ли при спуске с холма воткнулись пушкой в землю. В общем, сорвали башню не только у себя, но и у танка. Сорвали и отбросили в сторону от остального танка. Вряд ли именно этот танк планировалось передать ВСУ, скорее, он был учебным и должен быть остаться в составе армии Польши. Но украинцы таким образом уже смогли нанести значительный ущерб Вооруженным силам страны-члена НАТО. Буквально голыми руками. На фоне таких практических действий байки про то, что в Советской Армии самые страшные войска – это стройбат, потому что им даже автоматы не выдают, бледнеют и уходят в тень.

На фоне подобных сообщений немецкие туристические компании явно почуяли золотую жилу и стали продавать групповые экскурсии на полигоны, где проходят обучение украинские военные. Рекламируют экскурсии слоганами, будто это почти как сафари, но явно подразумевают, что такой экзотики туристы не увидят ни в каком цирке.

Компания Munster Touristik предлагает выбрать один из шести автобусных туров на полигон в Мюнстере, где украинцев как раз учат обращаться с танками Leopard 2 и боевыми машинами пехоты Marder. Немцы рвутся на экскурсии, которые стоят 35 евро и длятся по три часа каждая. Попасть сразу на полигон в качестве такого экскурсанта практически невозможно, только предварительная запись, и еще неизвестно, на какой день. Потому что количество экскурсий в сутки определяется командованием Бундесвера.

- Интерес к экскурсиям чрезвычайно вырос из-за конфликта на Украине — завораживает, что здесь обучают солдат, которые затем сражаются на фронте. Я знаю некоторых знакомых, которые хотели забронировать посещение, но это практически невозможно, — поделился с немецкими журналистами один из счастливчиков, который смог увидеть, как в реальности украинцы обучаются сражаться. Вполне возможно, что такие экскурсанты надеются тоже увидеть диковинный и уникальный аттракцион «Отрывание башни у «Леопарда». Или другой, но не менее удивительный и экзотичный.

Как ни покажется это удивительно, но, похоже, американцы знали об этих уникальных качествах украинских военных. Потому что, по крайней мере, одну партию БМП «Брэдли» они поставили ВСУ без автоматической 25-мм пушки «Бушмастер», которой оснащаются эти БМП. И, по всей видимости, поставки разукомплектованных БМП должны означать надежду американцев на то, что украинцы будут таранить, либо разрывать российскую бронетехнику голыми руками, как они хвастались в соцсетях.

По всей видимости, в ближайшее время стоимость экскурсий на полигоны Бундесвера, где обучаются украинские военные, обязательно повысится. Можно ожидать, что подобные экскурсии появятся и в Польше, и в других странах, где обучают украинских военных. Потому что такой аттракцион во всем мире показывают на арене только украинского цирка.