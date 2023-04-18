Поговорил с военными, подарил икону: Что известно о посещении Путиным штабов СВО

Херсонская область. Президент РФ Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. Кадр из видео, пресс-служба президента РФ/ТАСС

Все последние дни Владимир Путин так или иначе посвящает военной теме. В воскресенье он встретился с министром обороны Китая, на следующий день – с Сергеем Шойгу… С самого утра понедельника, после доклада главы Минобороны о проверке готовности Тихоокеанского флота, о президенте не было никаких известий, что совершенно нетипично. Теперь же такая тишина понятна: глава страны в обстановке секретности посетил военные штабы на новых территориях.

Поездка российского лидера прошла по той же схеме, что и в прошлое посещение Мариуполя. На место Владимир Владимирович прилетел на военном вертолете. Тут его не встречал обычный президентский кортеж с бронированным «Аурусом» и кучей полицейских машин. Российский лидер вместе с охраной сел в обычный темно-синий «Land Cruizer» без мигалок и поехал в Геническ, на берегу Азовского моря.

Там Путин проинспектировал группировку войск «Днепр»:

- Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича Теплинского высказать свои соображения. Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили, - сказал президент.

Президент прилетел на военном вертолете. Кадр из видео, пресс-служба президента РФ/ТАСС

После Владимир Владимирович поздравил солдат с Пасхой. Глава страны подарил им икону.

- Это одна из святынь вооруженных сил. Икона, хозяин которой был одним из наиболее успешных министров обороны российской армии XIX века. Это копия, есть еще одна копия и подлинник, - отметил российский лидер.

Путин подарил копию иконы, принадлежавшей графу Дмитрию Милютину. Царский генерал тоже участвовал в военной операции, только на Кавказе против Шамиля. Милютин запомнился военными реформами при Александре II.

После штаба «Днепр» глава страны на вертолете отправился в штаб нацгварии «Восток» в ЛНР. К этому моменту он успел переодеться. В начале инспекции новых территорий президент был в обычном деловом костюме с белой рубашкой и синим галстуком. Но под конец он их сменил на черную водолазку под пиджаком.

В штабе «Восток» Путина встретил генерал-полковник Александр Лапин.