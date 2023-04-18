Украинского диверсанта из Симферополя осудили на десять лет

Решением Верховного суда Республики Крым за совершение поджога здания военного комиссариата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в Советском районе Республики Крым осужден гражданин России.

«Осужденный приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что диверсант был задержан в июне 2022 года.

В ходе обыска у него изъяты граната РГД-5, телефонный аппарат с сохраненными фотографиями железнодорожных мостов на полуострове, а также блокнот с собственноручно нарисованной схемой расположения схрона со средствами поражения, где были обнаружены и изъяты противотанковая мина и взрыватель с запалом.

- Это самый настоящий террорист, диверсант, - заявил военный комиссар Симферопольского района Алушты Константин Качаров. - Такие, как он получили задание вредить и запугивать народ. Для таких необходимо применять самое жесткое наказание. Это терроризм.

Сотрудники ФСБ России установили, что украинский диверсант действовал на территории Крыма в интересах киевского режима. Он получал по сети интернет задачи от СБУ, и там же отчитался о проведенной акции террора.