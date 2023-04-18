Киркоров после нападок Галкина* заявил, что готов пойти на фронт в прозрачных колготках

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уехавший в Израиль Максим Галкин пытается заработать на жизнь, оскорбляя со сцены Россию и своих бывших коллег. Шоумен дает в зарубежных залах концерты, во время которых излюбленной темой его шуточек становятся российские звезды. Недавно муж Аллы Пугачевой публично прошелся по Филиппу Киркорову. Юморист вспомнил эксцентричные прозрачные лосины певца, в которых тот выступил в Казахстане. Галкин сообщил зрителям, что Народному артисту России следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках ради примирения сторон.

«Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено», - пошутил комик.

Киркоров в ответ отмалчиваться не стал. В новом выпуске программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ певец сообщил, что оскорбления Галкина его не задевают. Филипп заверил: если будет нужно – он готов отправиться в зону СВО в чем угодно. Хоть в прозрачных колготках.

«Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую. Если это спасет ситуацию. Меня ничем не испугаешь», - заявил Киркоров.

Юморист вспомнил эксцентричные прозрачные лосины певца, в которых тот выступил в Казахстане. Фото: кадр видео.

В том же оскорбительном тоне Галкин во время одного из концертов высказался о своих бывших коллегах, поддерживающих Россию. В их числе – Григорий Лепс, Лариса Долина, Олег Газманов, Надежда Бабкина. Еще недавно шоумен и его жена Алла дружили с этими артистами, выступали с ними на одной сцене и, бывало, сидели за одним столом. Теперь же Галкин отпускает мерзкие шуточки об их возрасте и патриотических убеждениях.

«Говорят, что пришло время писать патриочески песни, целую пресс-конференцию устроили. Сидят Лепс, Газманов, Бабкина, Долина. Средний возраст 70 лет - кооператив „Судорога“», - высказался шоумен.

Галкин оскорбляет со сцены артистов, с которыми еще недавно дружила его жена Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лариса Долина в беседе с каналом НТВ отметила, что ее абсолютно не трогают слова Галкина. А Олег Газманов заявил, что считает Пугачеву и Галкина врагами России.

«Я их вычеркнул из списка. Уехавшие - это одно, а предавшие - это другое. Если они грязь льют на мою страну, значит, они работают на моих врагов. Они наши враги», - считает Газманов.

Несмотря на все усилия, дела у Галкина за границей идут далеко не так блестяще, как ему бы хотелось. На недавнем концерте в Торонто комика ждал оглушительный провал. Зрители были настолько разочарованы его плоскими шутками, что прямо во время выступления встали с мест и направились к выходу. Некоторые из них теперь требуют вернуть им деньги за билеты.

*Признан в России иноагентом.