Политики Европы тратят миллионы евро на путешествия, визажистов и косметику: налогоплательщики в ужасе

МИД Германии в прошлом году потратил на косметологические услуги Анналены Бербок более 100 тысяч евро. Фото: REUTERS

В Европе разгорается новый политический скандал: Союз налогоплательщиков решил изучить траты западной элиты и пришел в ужас. Пока обычные граждане страдают от инфляции и экономического кризиса, европейские чиновники не желают отказываться от привычного им уровня жизни и даже увеличивают свои траты.

Так, французская газета Le Monde заявила, что председатель Европейского совета Шарль Мишель значительно повысил расходы на свои зарубежные поездки. Издание также отметило пристрастие Мишеля к полетам на частных самолетах, в том числе для непродолжительных поездок, что в свою очередь сказывается на окружающей среде с точки зрения углеродных выбросов.

«В Брюсселе любовь Шарля к путешествиям является притчей во языцех, а дипломатов и государственных служащих в европейских учреждениях раздражают такие дорогостоящие поездки европолитика» – пишет Le Monde.

В статье отмечается, что после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, глава Евросовета начал активно путешествовать по миру. Более того, в бюджете на следующий год расходы на его деятельность должны вырасти еще на 27,5 процентов и составят 2,6 миллиона евро. Из них на поездки планируется потратить почти 2 миллиона евро, что значительно выше уровня трат предшественников Мишеля, которым на зарубежные визиты хватало всего полмиллиона.

А вот австрийская газета Exxpress разузнала, что ведомство главы МИД Германии Анналены Бербок в прошлом году потратило на ее косметологические услуги более 100 тысяч евро. Причем за год траты самого немецкого правительства выросли не менее чем на 80 процентов.

«Зеленые лидируют по расходам на внешний вид. Министерство иностранных дел под руководством Бербок, например, потратило 137 тысяч евро на ее визажиста», – говорится в статье.

Также стало известно, что затраты только на ее фотографов в прошлом году составили более 1,2 миллиона евро. А в марте министр культуры ФРГ Клаудия Рот и вовсе посетила церемонию вручения «Оскара» в Лос-Анджелесе за счет государственного бюджета, и эта поездка обошлась немецким налогоплательщикам в 34 тысячи евро.