Дело о хищении наследства Алексея Баталова сдвинулось с места спустя 1,5 года

Михаил Цивин во время избрания меры пресечения в Хамовническом суде. Фото: Пресс-служба Хамовнического суда/ТАСС

18 апреля заседание в Замоскворецком суде пошло не «по сценарию». Длилось оно неожиданно долго – почти 2 часа. Обычно из-за отсутствия Натальи Дрожжиной, одной из обвиняемых в мошенничестве с имуществом Баталовых, заседание, не успев начаться, сразу же переносилось. И так было много раз. Но не сегодня. В самом начале выступил государственный обвинитель прокуратуры ЦАО, он заявил ходатайство об изменении подсудимому Михаилу Цивину меры пресечения с запрета определенных действий на заключения под стражу. Это случилось на 53-м (!) заседании суда (тянется с января 2022 года) по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова. Напомним, Михаил Цивин и его жена Наталья Дрожжина проходят по делу обвиняемыми.

Актер Алексей Баталов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

75-летнего Михаила Цивина взяли под стражу и вывели из зала суда под конвоем. В конвойном помещении ему сделалось плохо, вызвали скорую. После чего Михаила Семеновича отправили в следственный изолятор на три месяца.

Наталья Дрожжина традиционно на заседание не явилась. За последние полгода она приходила в суд всего пару раз. Передавала через адвокатов, что болеет. Михаил Цивин добросовестно приходил в суд. Но скрывал от следствия, где находится его жена. Дерзил судье. Не открывал дверь в квартиру, когда приходила полиция, чтобы принудительно доставить Дрожжину в суд. В конце концов эта наглость всем надоела - Цивина арестовали.

- Полтора года длится суд, — говорит адвокат Баталовых Сергей Лукин. - Вначале Цивин и Дрожжина приходили на заседания, когда шел допрос свидетелей, потерпевших. Когда пришло время допрашивать их, Дрожжина резко заболела. За 5 месяцев она явилась один раз. Из-за этого судебные заседания постоянно переносились. Ну сколько можно издеваться над судом и над всеми нами?!

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом Баталовых, жены и дочери народного артиста СССР. Обвиняемые по делу стали «друзья семьи» - Наталья Дрожжина и Михаил Цивин.

По версии следствия, семейная пара, сумела втереться в доверие и обманным путём завладела большей частью недвижимости Баталовых, их деньгами, хранившимися на банковских счетах. В результате чего имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной, улица Серафимовича, 2, нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте это около 16 миллионов 700 рублей (по курсу на конец 2019 года). Цивин и Дрожжина снимали их по доверенности. Супругов обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Они свою вину не признали. И сейчас не признают. Продолжают настаивать: они помогали Баталовым от чистого сердца.

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