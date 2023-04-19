Единственные в мире самокаты с амортизацией двух колес появились на улицах России

Самокаты Яндекс Go в этом году доступны для аренды в Санкт-Петербурге с 18 апреля. Прокатиться можно будет на модели Wind (дословно с англ. «Ветер»). Ее разработал сам Яндекс, уделив повышенное внимание безопасности пользователя, при этом новинка — маневренная и технологичная.

Так, у Wind есть амортизация переднего и заднего колеса. Арендных самокатов такой конструкции в мире больше не делают. Обычно амортизатор используют только на переднем колесе либо вообще не применяют. Хотя он ощутимо повышает комфорт поездки. Модель выпустили с увеличенным дорожным просветом. Это удобно при поездке по брусчатке и прочим неровным поверхностям. Платформа устройства широкая, но короткая. За счет ширины основания пользователь занимает более устойчивое положение, но при этом укороченный форм-фактор не дает кататься вдвоем, что соответствует технике безопасности.

Среди других особенностей Wind — поворотники, мощная фара и массивный руль. С таким удобнее маневрировать на узких улицах, плюс более прочная точка опоры для пользователя в угоду безопасности.

Максимальная скорость нового самоката — 20 км/ч. В него интегрирован модуль, который распознает местоположение устройства. В «медленных зонах», вроде набережной Мойки, и прочих людных местах скорость автоматически снижается. Там, где проезд на СИМ (средствах индивидуальной мобильности, как их называют новые правила дорожного движения) запрещен, устройство плавно снизит скорость до нуля.

При первой аренде новичкам сервиса покажут простую короткую инструкцию, как управлять самокатом и ездить безопасно. Приложения Яндекс Go и Яндекс Карты также умеют строить маршруты специально для самокатов — с учетом проезда по велосипедным дорожкам и тротуарам.

В каждой поездке жизнь и здоровье пользователей застрахованы. Базовая страховка включена в стоимость аренды, а за 1 руб/мин можно добавить расширенную, которая покрывает, например, ремонт смартфона, если он повредится в пути.

Брать самокаты в аренду можно с поминутной оплатой (50 руб. за старт поездки + от 6 руб/мин) либо по тарифу «Фикс», когда пользователь задает точный маршрут своей поездки. Подписчикам Яндекс Плюс возвращают 5% от стоимости поездки баллами. Также можно подключить абонемент за 399 руб. в месяц. С ним старт и 15 минут ожидания в поездке бесплатны.

По правилам сервиса с одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов одновременно. Для аренды нескольких устройств нужно нажать кнопку «Еще один самокат» в приложении или отсканировать QR-код на корпусе СИМ.