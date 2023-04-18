Шойгу заявил, что взаимодействие России и Китая стабилизирует мир

Министры обороны двух великих стран обсудили вопросы нацбезопасности. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. Важно, что наши страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта», - заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве.

Глава военного ведомства также отметил, что «Россия и Китай координируют свои действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований, военных учений, как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах – в рамках Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА ПЛЮС»».

Ли Шанфу поблагодарил Сергея Шойгу за теплый прием и сказал: «После назначения на пост министра обороны первое место визита - именно в Россию, чтобы продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и продемонстрировать твердую решимость усиления стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России».

А еще обратил внимание, что первое поздравительное письмо, которое он получил после назначения на этот высокий пост, было именно от имени министра обороны РФ.

«Я уверен, что в будущем мы обязательно будем поддерживать хорошие рабочие и личные отношения», - сказал министр обороны Китая.

И не только отношения.

«Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество двух стран. И обязательно выведем их на новый уровень», - подчеркнул Ли Шанфу

Ранее военная делегация Китая во главе с министром обороны КНР генерал-полковником Ли Шанфу посетила Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России и возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля.