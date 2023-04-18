Взрослая мечта маленькой Арины – просто пойти в школу

О чем обычно мечтают девочки? О нарядах, игрушках, телефонах. Арина мечтает о том, чтобы просто пойти в школу. И исполнить эту мечту не так-то просто для ребенка, которому во младенчестве пророчили жизнь «растения».

- Увы, дочь родилась раньше срока, плохо ела, много плакала – вспоминает мама Светлана. –Я очень переживала и никак не хотела верить, что с моей долгожданной малышкой что-то не так. Но прозвучал диагноз: «тяжелое поражение ЦНС, детский церебральный паралич».

«К сожалению, ваша дочь не сможет ни ходить, ни даже осознавать, кто она и где находится – подытожили врачи. – Она почти растение».

Мама Светлана с этим не согласилась и начала активную борьбу: реабилитация, массажи, различные виды терапии, бассейн, невролог, психолог… В успех поначалу верили только сами родители. Специалистам из районной поликлиники разговоры о вменяемом будущем Арины казались сказкой про Золушку. Но в год и девять месяцев девочка сама встала на ноги и сделала свой первый шаг. Это была победа над «пророчеством»! Из потенциального «растения» Арина превратилась в развивающийся и вполне многообещающий «цветочек жизни» - начала произносить звуки, складывать их в слова, пытаться общаться. Тогда родители удвоили старания и, собрав все средства, какие только смогли найти, оплатили профессиональные курсы реабилитации.

- После первого же курса мы отметили большие успехи Арины в творчестве - рассказывает врач-невролог Евгения Наумова. - Девочка начала рисовать мелками и карандашом, улучшилась мелкая моторика рук. Ребёнок все больше удерживает внимание на занятиях, все быстрее соображает, понимает и выполняет все более сложные задания. Улучшилась речь, появилось сложные развёрнутые фразы. Мало того, ребёнок начал ходить без посторонней помощи, почти не падая. Все это позволяет нам сделать вывод, что Арина вполне сможет учиться в обычной общеобразовательной школе. Она почти готова.

Увы, ключевое слово «почти»: почти не падает, почти не отвлекается, почти говорит. Чтобы это слово можно было убрать, необходимо продолжить реабилитацию, а у семьи попросту кончились деньги.

Пока мама Светлана жалуется на безвыходную ситуацию, Арина лепит из соленого теста маленькую фигурку. Потом мама запекает ее, а дочь раскрашивает. Чем не работа художника по раскраске елочных игрушек? Это я к тому, что маленький человек, переломивший свою судьбу будущего «растения», запросто может, став взрослым, изменить и свое будущее социального инвалида. Одним инвалидом меньше, одним самостоятельным человеком больше. Разве не это то, чего хотели бы все мы?

А решается все прямо сейчас. Зависит от того, найдутся ли средства на дополнительный курс реабилитации, который поможет девочке натренировать необходимую для школы мелкую моторику, решить остаточные речевые и неврологические проблемы. Лечение должно пройти в Научно-практическом центре детской психоневрологии г. Москвы и стоит оно 250 000 рублей. Пожалуйста, помогите собрать их!

Если остались вопросы, задать вы их можете по телефону: +7 (499) 500-14-15, или написав по адресу: info@life-line.ru.

Поддержать Аришу вы можете, отправив СМС на короткий номер 4640 с суммой: например, 300.

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Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на лечение Арины Гилевой.