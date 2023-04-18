Песков раскрыл подробности поездки Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР

Дмитрий Песков объяснил отсутствие Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в поездке Владимира Путина в штабы СВО Фото: REUTERS

Во вторник, 18 апреля, официальный представитель Кремля провел специальный брифинг для российских и зарубежных журналистов, на котором рассказал о подробностях поездки Владимира Путина на Херсонщину и в ЛНР

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Почему Верховного Главнокомандующего не сопровождали Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов?

- Ну, во-первых, конечно, вряд ли это целесообразно и Верховному Главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте – давать такое искушение противнику.

Ну и, конечно же, это большой риск.

Тем не менее, в совещании, которое президент провел в Херсонской области, посредством видеоконференцсвязи принимал участие и министр обороны Шойгу. Он подключался к этому совещанию.

А на втором совещании в ЛНР присутствовал - посредством ВКС - начальник Генштаба и командующий объединенной группировкой Герасимов.

И именно на втором совещании в ЛНР уже подводились итоги в целом поездки и были даны такие обзорные доклады.

КТО УЧАСТВОВАЛ В СОВЕЩАНИЯХ

В Херсонской области президент общался и получал доклады от командующего группировкой войск сил «Днепр», генерал-полковника Макаревича Олега Леонтьевича. От командующего группировкой войск сил «Восток» генерал-лейтенанта Кузьменко Андрея Владимировича.

Участвовал также заместитель командующего объединенной группировкой войск генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич.

В Луганской народной республике на совещании присутствовали командующий группировкой войск сил «Юг» генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич, командующий группировкой войск сил «Центр» генерал-лейтенант Мордвичев Александр Николаевич, командующий группировкой сил войск «Запад» генерал-полковник Никифоров Евгений Валерьевич и замкомандующего объединенной группировкой войск генерал-полковник Лапин Александр Павлович.

Так же присутствовал командующий группировкой сил Росгвардии Сергей Михайлович Бойко, генерал-полковник.

КАКУЮ ИКОНУ ПОДАРИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН

- Верховный Главнокомандующий подарил (участникам СВО. - А.Г.) икону «Спас Нерукотворный», оригинал этой иконы будет передан Путиным в Храм Вооруженных Сил (в Москве. - А.Г.) и у нее было две копии.

Одна копия была оставлена в Херсонской области, как все видели (по ТВ), и вторая копия - в ЛНР.

Был такой министр обороны - Ванновский. И это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил. И вот эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром Третьим.

* * *

После этого политический обозреватель «Комсомольской правды» смог пообщаться с пресс-секретарём.

ДОСЛОВНО

…- А вопрос можно, Дмитрий Сергеевич?

- Какой?

- Один. В какое время проходила эта командировка Верховного Главнокомандующего и сколько, в общей сложности, она длилась?

- Она проходила вчера (в понедельник, 17 апреля) днем.

- И сколько времени продолжалась?

- Ну, точно я вам не буду говорить.

- Спасибо.

- Хорошо. Всего доброго.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Поговорил с военными, подарил икону: Что известно о посещении Путиным штабов СВО

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области (подробности)