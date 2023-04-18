Древняя защитница русского войска: Владимир Путин передал особенную икону бойцам спецоперации

Во время поездки в войска, участвующие в спецоперации, Владимир Путин подарил служивым копию иконы Спаса нерукотворного. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во время поездки в войска, участвующие в спецоперации, Владимир Путин подарил служивым копию иконы Спаса нерукотворного.

- Это одна из святынь Вооруженных сил. Хозяин иконы был одним из наиболее успешных министров обороны Российской империи XIX века.

Тут у любопытствующего читателя неизбежно возникнет два вопроса: почему именно эту икону Путин решил подарить военным? И кого он имел в виду, говоря об успешном министре?

ЧУДОТВОРНАЯ СВЯТЫНЯ

«Спас Нерукотворный» – одно из немногих изображений Спасителя, которое признается и бесконечно почитается православной церковью.

Считается, что первообраз не был написан человеческой рукой, а появился чудесным образом. Поэтому и именуется «Нерукотворным».

Год создания образа неизвестен, но религиозные источники относят его ко времени, когда Иисус жил на Земле.

Спас Нерукотворный изображался на знаменах, с которыми шли на битву русские войска со времен Дмитрия Донского. Царь Алексей Михайлович повелел доставить чудотворную икону в Москву. Образ разместили в Новоспасском монастыре, а его копию - над воротами Кремля, которые стали именовать Спасскими.

Спас стал любимой иконой и Петра Великого. Самодержец брал его в военные походы, молился перед основанием Петербурга и Полтавской битвой. Список с этой иконы спас жизнь Александру III во время крушения на железной дороге.

ГЕНЕРАЛ ПОРЯДКА

Но кого же имел в виду Путин, говоря об «одном из самых успешных военных министров»? Многие знатоки сразу подумали о генерал-фельдмаршале Дмитрии Милютине. Но, оказывается, речь шла о другом военачальнике - не менее успешном. Это генерал от инфантерии Петр Ванновский. Он возглавлял военное ведомство сразу после Милютина – в 1881-98 годах. И был единственным военным министром при Александре III. Кстати, этого императора называли Миротворцем — при нем Россия не вела ни одной войны. Редкий случай. Но при этом Александр III говорил: «У России только два союзника — ее армия и флот». И еще: «Пока русский император удит рыбу, весь остальной мир подождет.»

А вот что говорил о Ванновском премьер Сергей Витте:

Император Александр III очень любил Ванновского, которого взял из корпусных командиров в Киеве. Он был начальником штаба у императора, когда Александр III был еще наследником и командовал отрядом в Русско-Турецкой войне. Ванновский был личностью. Он не был человеком большого образования и культуры, но он был человеком решительным, твердо преданным императору, человеком порядка. Он и поддерживал военное министерство в порядке.

Кстати, после отставки с поста военного министра, Вановский был назначен министром просвещения. Другого такого примера служения на столь разных должностях история не знает.

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