Стартовал новый челлендж «Чистая вода»!

Вы готовы бесконечно любоваться водной гладью? Расскажите об этом нам! 14 апреля «Вода России» и Медиагруппа «Комсомольская правда» дали старт новому конкурсу. Его цель - продвижение нашей акции по уборке берегов водных объектов. Приглашаются все, кто любит реки, озера, моря России.

Челлендж пройдет в два этапа. Для победителей мы предусмотрели 20 призов. Первые 8 мест будут распределены между победителями первого этапа, а места с 9 по 20 - между призерами второго.

Участвовать можно и в первом, и во втором этапе одновременно.

Чтобы участвовать в первом этапе, нужно с 14 апреля по 20 августа 2023 года:

Сделать фото кого-либо или чего-либо, отраженного в воде или через призму чистой воды;

Выложить фото на своей странице во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках» с хэштегом #ЧистаяВода_Челлендж.

Для участия во втором этапе необходимо с 20 мая по 20 августа 2023 года:

Снять короткое селфи-видео, используя конкурсную маску «ВКонтакте» и выложить его в разделе «ВК-Клипы» с хэштегом #ЧистаяВода_Челлендж;

Первый этап конкурса уже стартовал! Крутую VR-маску мы выложим ко Дню Волги. Работы принимаются до 20 августа 2023 года. Объявление победителей состоится 25 августа на сайтах kp.ru, берегдобрыхдел.рф и в соцсетях «Воды России».

Теперь о самом главном - о призах:

1-е место - путешествие на Камчатку на двоих;

2-е – ноутбук Xiaomi ReadmiBook 14 II 1920x1080 ;

3-8 места – умная колонка станции Яндекс Лайт с голосовым помощником «Алиса»;

9-20 места (победители второго этапа) – умные часы Xiaomi Readmi Watch 2 Lite Global или беспроводные наушники Xiaomi Readmi Buds 4!

Первые 8 мест в конкурсе определит наше жюри. Оценивать будем креативность фото и количество лайков с репостами. Ну и, разумеется, чистоту воды вокруг.

Призовые места с VR-маской выберет генератор случайных чисел. Все будет строго объективно. Шанс есть у каждого! Участвовать могут и взрослые, и дети, но последним нужно согласие законных представителей на получение награды.

Снимайте видео, фотографируйтесь и обязательно ставьте хэштеги!

Напомним, что в прошлом году победительница нашего Челлендже слетала зимой на Байкал.

Положение о конкурсе