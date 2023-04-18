Синоптик Евгений Тишковец раскрыл секрет своей отличной формы

Евгений Тишковец Фото: Иван ПРОХОРОВ

На самом деле ведущий специалист центра погоды ФОБОС, доктор технических наук и подполковник в отставке Евгений Тишковец, который регулярно сообщает всей стране метеопрогнозы, полувековой юбилей отметит лишь через полтора года, но многие его ровесники — уже развалины с пивными животами, а он — бодр и весел. Как ему это удается, поинтересовалась «КП».

- В чем секрет, Евгений Александрович, вы лет на 10 моложе своего возраста выглядите?

- Самое главное — всегда быть оптимистом. Никогда не унывать. Сохранять бодрость духа и тела. И этим заряжать близких, родственников и коллег по работе.

- Ну, с коллегами — вопрос неоднозначный, да и одним оптимизмом сыт не будешь...

- И работать с интересом — пока приносишь пользу, пока видишь, что это нужно многим— это очень важно.

- У вас есть пример перед глазами?

- Научный руководитель моей диссертации - ему больше 90 лет. И он до сих пор преподает в военной академии. Я его спрашивал: как вам в такие годы удается сохранять ясный ум и работоспособность?

- Догадываюсь, что этот мощный старик вам ответил.

- Ну да, он говорил: просто надо работать, работать и работать. Это точно помогает держать организм в тонусе. Как только лег на диван перед телевизором — пиши пропало.

- А в качалку ходить?

- Спорт — это да. Когда я в армии был, все 20 лет со спортом дружил. Ну а со школьной скамьи куда я только не ходил.

- Многоборцем были?

- И бокс, и футбол, и волейбол, и кикбоксинг, и лыжи. Круглый год мы занимались всеми видами спорта. На каждой переменке в школе выходили на турники и крутили солнышки без ремней, склепки делали.

- Это было модно?

- Это считалось хорошим тоном: быть крепким, сильным. Если что, встать в строй в любую секунду - на защиту близких, на защиту родины.

- Но вы уже немало лет вне армии и рассказываете всей стране, ждать ей ливней или бурь, солнца или туч.

- Но я и сегодня стараюсь каждый выходной зимой вставать на лыжи.

- И какая норма?

- 10-15 километров по сосновому лесу. Или на коньки - и на лед. Погоды нет — все равно прогуляться. Но вот сейчас весна, велосипед уже достал гоночный, будут носиться. А по выходным — у нас прекрасный футбольный стадион в микрорайоне. Там с пацанами с удовольствием гоняю. Получаю огромнейший заряд.

- Друг друга с мелкими заряжаете?

- Стараюсь всегда быть в позитиве. Всякое случалось в жизни. Но мужчина должен показывать только бодрость духа. Никакого уныния.

- А турник?

- Раз по 10-15 и сейчас подтягиваюсь без проблем.